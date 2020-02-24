СКАНДАЛ! ⟩ Святому отцу не понравилось, что в нашем KFC все надписи только на английском

На прошлой неделе архиепископ Эстонской лютеранской церкви EELK Урмас Вийльма рассказал о своем опыте в ресторане быстрого питания KFC на Facebook. Ему показалось странным то, что все меню на английском языке, нигде нет ни слова на эстонском. Однако член консервативной партии Варро Вооглайд обратил внимание на ошибочные приоритеты святого отца, пишет Elu24.
Вийльма написал, что впервые зашел в ресторан быстрого питания KFC в тц Kristiine прикупить крылышек, и был разочарован тем, что почти все тексты были на английском языке, включая и цитаты на стенах. Он спросил пользователей Facebook, как бы они отнеслись к тому, если бы в Maxima все надписи, включая, наименования товаров, рекламк, были бы на литовском? Словом, разневанный святой отец обвинил KFC в неуважении к Эстонии, ее языку и культуре.
Фирма Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в Прибалтике, быстро отреагировала на критику представителя церкви и пообещала как можно быстрее решить проблему.
Варро Вооглайд, председатель Фонда защиты семьи и традиций, не беспокоится о текстах на английском языке и не считает это проблемой. Он отметил в Facebook, что Вийльма недавно отказался поддержать консервативное издание Lens, но активно рекламирует сеть фаст-фудов. «Я попросил Вийльму использовать его сан, чтобы выступить в защиту нерожденных детей и отметить наши уличные рекламные плакаты, на которых указывалось, что нерожденные дети - это те же люди», - рассказал Вооглайд о предложении, от которого Вийльма отказался.
Вооглайда раздражает и то, что пост архиепископа в соцсети больше похож на текст для контент-маркетинга, из чего можно сделать вывод, что церковник «явно продвигает KFC». «Как и другим религиозным лидерам, Вийльме почти никогда нечего сказать о серьезных моральных проблемах в нашем обществе, особенно если это подразумевает, пусть и косвенно, критику правительства», - пишет Вооглайд, который сам является католиком.
Вооглайд также жаловался, что у него не было возможности прокомментировать пост архиепископа в Facebook. «Я спросил Вийльму на всякий случай, не заблокировал ли он меня, но он ответил отрицательно, - написал он и попросил комментаторов помочь выяснить правду.