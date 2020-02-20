Чт, 20.02.2020
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НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ ⟩ Дочь певицы Валерии призналась, что ее зовут не Анна

Анна Шульгина

ФОТО: Instagram

26-летняя исполнительница, которую поклонники знают как Анну Шульгину, заявила, что в ее паспорте указано другое имя. Наследница Валерии сделала неожиданное признание, сообщает Cosmo.

Певица опубликовала откровенный пост в своем блоге, поделившись подборкой фактов о себе. «Я — Шена. Да, это мое настоящее имя. Шок», — написала артистка. Оказалось, что Анна — это только ее церковное имя, полученное при крещении, но не имеющее юридической силы.

Молодая певица разоткровенничалась с фанатами
 

Поклонники блондинки не сразу поняли, что та говорит серьезно, и решили задать ей прямой вопрос. «А по паспорту вас как зовут? Неужели Шена?» — уточнили подписчики. Дочь Валерии заверила, что всё так и есть.

Исполнительница также рассказала, что страдает паническими атаками в людных местах, однако максимально расслабленно чувствует себя на сцене перед многотысячной толпой.

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