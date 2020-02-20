ВИДЕО ⟩ Почему в Таллинне гуляют и пьют алкоголь посреди недели?

Если понедельник у эстонцев «синий», четверг - рыбный день, то среда - это маленькая пятница - день праздника и веселья для светских львиц и других представителей профессий красоты и искусства.
Опрос показал, что студенты в Эстонии не могут позволить себе веселиться посреди недели, все до одного сказали, что вечеринки устраивают лишь в пятницу или субботу, а если удается выбраться куда-то в другие дни, то обычно дело ограничивается лишь застольными беседами и ничего более веселого. А вот светские львицы так не считают. Для них накрывают праздничные столы и в среду, где коктейли льются рекой, а веселью нет предела.
Визажист Катрин Рохилайд Альясте считает, что в среду и четверг могут быть и у нас как в Британии небольшие посиделки за парой коктейлей. Также она считает, что эстонская женщина должна быть всегда красивой, даже в среду, а в пятницу можно надеть платье с глубоким декольте и более короткую юбку.
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