ВИДЕО ⟩ Почему в Таллинне гуляют и пьют алкоголь посреди недели?

Опрос показал, что студенты в Эстонии не могут позволить себе веселиться посреди недели, все до одного сказали, что вечеринки устраивают лишь в пятницу или субботу, а если удается выбраться куда-то в другие дни, то обычно дело ограничивается лишь застольными беседами и ничего более веселого. А вот светские львицы так не считают. Для них накрывают праздничные столы и в среду, где коктейли льются рекой, а веселью нет предела.