Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года

Лев

Львам придется больше экономить, но не деньги, а ресурс, который намного ценнее, — время. Стоит больше работать, меньше отдыхать и отвлекаться на социальные сети, на пустые разговоры. Астрологи настоятельно не рекомендуют рассказывать о своих планах окружающим, даже друзьям и близким родственникам. Это может поспособствовать появлению неурядиц и сомнений.

В рейтинге самовлюбленных знаков Зодиака Львы занимают лидирующие позиции. Этим людям в период с 17 по 23 февраля необходимо проявить это самолюбие и не сдерживать его. Только так можно будет значительно преуспеть в бизнесе и в делах. Небольшая доля эгоизма научит Львов ценить свое время и не тратить его на бесполезные вещи.

Дева

Девам стоит сделать упор на свое невероятное трудолюбие и обостренное чувство ответственности, потому что звезды и планеты попытаются их лишить этого. Также астрологи советуют избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Это позволит повысить запас сил для преодоления возможных препятствий, обрести дополнительную уверенность.

Очень важно раскрыть полностью тему партнерства. Девы — самостоятельные люди, но порой нам всем необходимо работать с кем-то в команде. Если на этой неделе придется трудиться с кем-то бок о бок, то стоит обратить на это максимальное внимание. Совместный труд потребует отдачи, веры в себя и в напарника. В любви одиноким Девам пока нужно взять паузу, а тем, кто в отношениях, лучше посвятить себя любимому человеку на выходных.

Весы

Весам астрологи настоятельно рекомендуют избегать публичных ссор. Из-за этого у них могут возникнуть большие неприятности в делах и в любви. Также полезно укрепить свою энергетику, чтобы защититься от манипуляторов и токсичных людей. Особенно это будет важно 19, 20 и 21 числа, когда звезды и планеты окажутся в очень негативном положении.

Самое начало и самый конец недели, наоборот, будут очень яркими и позитивными отрезками времени. В эти периоды астрологи не советуют игнорировать просьбы о помощи со стороны родственников, второй половинки, друзей. Эгоизм и полная закрытость на этой неделе могут привести к появлению неприятностей в обозримом будущем. Нужно помнить, что все плохое возвращается, как и все хорошее.

Скорпион

Скорпионы могут стать неуемными, сильными и энергетически активными ближе к среде-четвергу. В первый день недели 17 февраля им лучше быть предельно осторожными, добросовестно подходить к работе и домашним делам, а также не форсировать события в любви. Это будет самый энергетически нестабильный день недели, в который лучше не выбираться из зоны комфорта.