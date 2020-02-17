Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года

Неделя обещает быть достаточно непредсказуемой. В связи с этим астрологи советуют пользоваться способами мгновенного привлечения удачи. Они помогут выйти победителями из самых непростых ситуаций, а также сохранить веру в себя в трудную минуту.
Помните о том, что даже если вам на пути встретились трудности, они временны. Оставайтесь оптимистичными, что бы ни случилось.
У Овнов начинается период, когда во всем нужно следовать правилам. Пусть даже эти правила придуманы кем-то другим, они нужны для того, чтобы не позволять эмоциям выходить на первый план. Представителям этого знака желательно следовать пяти законам Вселенной, которые помогут стать счастливее, найти новых друзей и соратников, а также сохранить удачу.
Есть вероятность того, что в начале недели Овны станут более чувствительными к негативу со стороны окружающих, к критике. Астрологи советуют не воспринимать все это в штыки. Наоборот, некоторые из замечаний родных, близких или коллег будут даже полезными, ведь они видят все со стороны. Не нужно наживать врагов и отворачиваться от людей, обижаясь на правду.
Телец
Любовь и романтику лучше пока отодвинуть на второй план. На выходных можно отдохнуть со своей второй половинкой либо в одиночестве. Навязываться кому-то в друзья не стоит. Велика вероятность того, что начало недели будет непростым, потому что Тельцы порой перетягивают на себя чужие проблемы. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут о том, как этого можно избежать.
Близнецы
Неделя будет непростой, однако лазейкой для Близнецов будут утренние часы. Эти люди обладают редким даром настраивать себя на позитивную волну. Лучше всего пользоваться этим умением в самом начале дня. Утренняя медитация на счастливый день и удачные события поможет сделать любой из дней этой недели поистине прекрасным и максимально продуктивным.
На выходных астрологи настоятельно рекомендуют абстрагироваться от любой работы, расслабиться и отдохнуть. В будние дни Близнецам рекомендуется избегать лени и прокрастинации, потому что необходимо будет завершить все самые важные дела. Отсутствие нерешенных проблем на работе будет означать отсутствие неприятных мыслей на выходных.
Рак
В целом эти семь дней эксперты называют довольно приятным, продуктивным и ярким временем, когда хочется идти вперед, ломая стереотипы, удивляя самих себя. Также они рекомендуют не отклоняться от стандартного распорядка любого дня. Если Раки предпочитают работать на выходных, то пусть так и будет. Если их устраивает вялое утро и насыщенный вечер, то лучше ничего не менять.
Лев
Львам придется больше экономить, но не деньги, а ресурс, который намного ценнее, — время. Стоит больше работать, меньше отдыхать и отвлекаться на социальные сети, на пустые разговоры. Астрологи настоятельно не рекомендуют рассказывать о своих планах окружающим, даже друзьям и близким родственникам. Это может поспособствовать появлению неурядиц и сомнений.
В рейтинге самовлюбленных знаков Зодиака Львы занимают лидирующие позиции. Этим людям в период с 17 по 23 февраля необходимо проявить это самолюбие и не сдерживать его. Только так можно будет значительно преуспеть в бизнесе и в делах. Небольшая доля эгоизма научит Львов ценить свое время и не тратить его на бесполезные вещи.
Дева
Девам стоит сделать упор на свое невероятное трудолюбие и обостренное чувство ответственности, потому что звезды и планеты попытаются их лишить этого. Также астрологи советуют избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Это позволит повысить запас сил для преодоления возможных препятствий, обрести дополнительную уверенность.
Очень важно раскрыть полностью тему партнерства. Девы — самостоятельные люди, но порой нам всем необходимо работать с кем-то в команде. Если на этой неделе придется трудиться с кем-то бок о бок, то стоит обратить на это максимальное внимание. Совместный труд потребует отдачи, веры в себя и в напарника. В любви одиноким Девам пока нужно взять паузу, а тем, кто в отношениях, лучше посвятить себя любимому человеку на выходных.
Весы
Самое начало и самый конец недели, наоборот, будут очень яркими и позитивными отрезками времени. В эти периоды астрологи не советуют игнорировать просьбы о помощи со стороны родственников, второй половинки, друзей. Эгоизм и полная закрытость на этой неделе могут привести к появлению неприятностей в обозримом будущем. Нужно помнить, что все плохое возвращается, как и все хорошее.
Скорпион
Скорпионы могут стать неуемными, сильными и энергетически активными ближе к среде-четвергу. В первый день недели 17 февраля им лучше быть предельно осторожными, добросовестно подходить к работе и домашним делам, а также не форсировать события в любви. Это будет самый энергетически нестабильный день недели, в который лучше не выбираться из зоны комфорта.
Представителям этого знака необходимо избавлять свое биополе от негативной энергетики, которая вызывает неудачи и даже некоторые болезни. Для этого стоит научиться прощать, не таить зла на окружающих, отпускать обиды. Романтические встречи лучше назначать на выходные, потому что в будни высокая динамика событий может поглотить все силы Скорпионов, доведя их до состояния выжатого лимона.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе нужно постараться исполнить свои мечты. Для этого можно потратить на себя любимых некоторую сумму денег, сделать себе приятный подарок. В любви ждать чуда не стоит, потому что звезды и планеты хотят увидеть от Стрельцов полную отдачу, честность и открытость. Желательно не пускать все на самотек. Необходимо помнить, что порой только мы сами строим свое счастье.
Сейчас то самое время, когда должен произойти сдвиг с мертвой точки в любви, в делах и на работе. Для этого нужно проявить силу воли и возможно даже поменяться изнутри. Это тот самый период, когда Стрельцам нельзя довольствоваться малым и быть беспечными. Счастье только в их собственных руках.
Козерог
С пятницы по воскресенье энергетика планет и звезд изменится, что повлияет на настроение Козерогов. Возможно, у них появится желание отгородиться ото всех. Уединение и полная релаксация не будут иметь негативного эффекта, поэтому в пятницу нужно завершить важные дела, и тогда 22 и 23 февраля можно будет закрыться дома и заняться любимым делом.
Водолей
Эту неделю сложно назвать благоприятной для Водолеев, но три ежедневных ритуала помогут стать удачливее и счастливее. В первые два дня жизнью этих людей будет безраздельно править созидательная энергетика планет, однако уже со среды ситуация сменится на противоположную. Вполне возможны спонтанные перепады настроения, срывы планов, эмоциональные проблемы.
Дисгармония продлится до субботы включительно, поэтому первый выходной лучше посвятить домашним делам и релаксации в одиночестве. В воскресенье может проснуться чувство долга, поэтому лучше не оставлять на конец недели никаких дел, закончить их в пятницу и субботу. К сожалению, Водолеям придется покинуть зону комфорта в период с 19 по 22 февраля.
Рыбы
Для Рыб энергетика звезд и планет будет максимально понятной и прозрачной с понедельника по воскресенье. Жизнь этих людей станет более интересной и насыщенной позитивной энергией. Только в среду возможны некоторые сбои. 19 февраля желательно помнить о знаках Вселенной, предупреждающих об опасности.
Вселенная сама внесет некоторые позитивные коррективы в жизнь Рыб, поэтому в жизни этих людей может произойти что-то необычное и очень приятное. Усилить этот эффект поможет избавление от зависти, а также наличие скромности. Некоторые консервативные взгляды придется пересмотреть, а также избавиться от стереотипов. Это поможет преуспеть в любви.