ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто пришел на премьеру боевика «Хищные птицы» в новый кинозал Cinamon в Таллинне

В новом зале кинолюбители могут выбрать стандартные места либо сиденья категорий Love и Premium. Технология IMAX обеспечивает максимальное качество изображения и эффект присутствия для зрителя, независимо от выбранного места. Всего в зале 177 мест. В T1 Mall of Tallinn расположена бесплатная парковка.

В тот же день открылся и обновленный зал хорошо знакомого жителям Таллинна кинотеатра KOSMOS, где было установлено новое оборудование высокого качества, включая лучший звук в странах Балтии.

«Когда в 2014 году мы возобновляли работу KOSMOS, то хотели предложить совершенно новые впечатления от просмотра кино. Нам это удалось благодаря формату IMAX. Далее CINAMON вырос в большую международную сеть кинотеатров, и теперь было очень правильным открыть такой зал в T1 Mall of Tallinn. Концепция IMAX и торгово-развлекательного комплекса словно созданы друг для друга. Мы продолжим предлагать зрителям более широкий выбор впечатлений как в новом мультиплексе торгового центра, так и в историческом кинотеатре KOSMOS», – сказала в своей речи на церемонии открытия руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая.