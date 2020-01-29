Ссора Ольги и Анны Бузовых: причины конфликта и будущее сестер

Почему поссорились сестры Бузовы?

Год назад кровинушки и роднулечки улетели отдыхать в Куршевель. Возвращались сестры уже в ссоре — да еще и порознь: Ольга Бузова — в бизнес-классе, Анна — экономом. Конфликт стремительно раздувался. Вскоре родственницы отписались друг от друга в Instagram — индикатор отношений современности, — перестали публиковать совместные фото, не поддерживали на концертах и бизнес-мероприятиях.

Например, когда Анна презентовала салон красоты в марте прошлого года, Ольга на открытии не появилась. Отсутствие звезда объяснила концертом в Твери. Не поддержала звезда «Дома-2» родственницу и когда бизнес прогорел — впрочем, у самой брюнетки тоже немало неурядиц на предпринимательской ниве.

Но мы отвлеклись. Почему поссорились сестры Бузовы? Вот несколько возможных причин.

Во всем виноваты деньги. Бузова не оплатила дорогой билет младшенькой, да и вообще не делится с ней материальными благами.

Обоюдная зависть. Ольга жаждет любви, когда ее сестра уже замужем. Анне же не дают покоя известность и гонорары старшей.

Каверзное видео. Анна засняла Ольгу в неприглядном виде, во время не очень трезвого и грациозного танца, и выложила в Сеть. Последняя обиделась.

Анна общалась — какой ужас! — с Костенко, нынешней женой бывшего мужа сестрицы. Этот вариант героиня слухов опровергла.

Корень зла — банальный пиар. Бузовы не показывают реальные отношения в семье, чтобы подогревать интерес.

Какой вариант в списке верный, никто не знает. Сестры не комментируют отношения.

Анна Бузова ФОТО: Скриншот Instagram

Анна и Ольга Бузова: отношения сестер сейчас

Судя по социальным сетям, сестры Бузовы последний раз встречались 26 ноября, на дне рождения отца. Но — сидели порознь, целовали и обнимали Игоря Дмитриевича по очереди. И никаких совместных фото!

Следующий семейный праздник — день рождения Ольги Бузовой — родственницы тоже провели не вместе. 34-летняя поющая ведущая закатила вечеринку под названием «В огне», куда Анну не пригласила. Младшая попыталась наладить контакт, записав родственнице поздравление в социальных сетях, — но бурное публичное примирение так и не наступило.

Когда помирятся сестры Бузовы?

Каждая из сторон конфликта занята личным. Ольга Бузова, говорят, согласилась стать женой блогера Давы и поглощена романом. Анна ищет место для нового салона и поправляет здоровье после недавней простуды. Что будет между сестрами в будущем? Ничего нового, считает таролог Марианна Абравитова: примирение и снова ссора под приправой из пиара.

«У Ольги и Анны есть импульсы в сторону друг друга. Однако не могу сказать, что сестры Бузовы совсем помирились. Между ними лежит давняя зависть и много прочих но. Я не вижу, что в детстве девушки были родственными душами. Они всегда соперничали и не особо стали близки.

Тот факт, что сестры на дне рождения Бузовой не было, совершенно не удивителен. Ольга родственницу и не приглашала. В соцсетях Анна запустила волну примирения и поздравила звезду с днем рождения. Да, это нравится Ольге, и она в какой-то момент даже пересмотрит отношение к сестре. В мире после ссоры сестры Бузовы проживут недолго. По жизни отношения девушек будут волнообразными, но до точки серьезного разрыва они вряд ли дойдут.

В какой-то степени это игра и провокация. То сестры мирятся, то вновь в ссоре. Новости о Бузовых подогревают интерес к звездному семейству и держат в тонусе многочисленных поклонников Ольги и ее сестры.