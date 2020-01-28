СМОТРИ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии раскрыла свой секрет
Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны.
Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.
И сегодня она решила еще раз убедить в этом своих поклонников, опубликовав в Instagram карусель из видео, в которую вошли короткие промо-ролики ее тренировки.
Комплекс тренировок - разработанная Эрной программа BIKINI- BOOTY- BAND. Девушка обещает, что прошедшие ее смогут не только скинуть 2-3 килограмма, но и станут обладательницами более подтянутых и аппетитных ягодиц.