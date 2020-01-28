Вт, 28.01.2020
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СМОТРИ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии раскрыла свой секрет
Вот откуда такое богатство!

Erna Husko

ФОТО: Instagram

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны. 

Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.

И сегодня она решила еще раз убедить в этом своих поклонников, опубликовав в Instagram карусель из видео, в которую вошли короткие промо-ролики ее тренировки. 

Комплекс тренировок - разработанная Эрной программа BIKINI- BOOTY- BAND. Девушка обещает, что прошедшие ее смогут не только скинуть 2-3 килограмма, но и станут обладательницами более подтянутых и аппетитных ягодиц. 

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