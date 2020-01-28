СМОТРИ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии раскрыла свой секрет

Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.

И сегодня она решила еще раз убедить в этом своих поклонников, опубликовав в Instagram карусель из видео, в которую вошли короткие промо-ролики ее тренировки.