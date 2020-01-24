НЕ ПРОШЛО И ПОЛУГОДА ⟩ Финская светская львица нашла нового мужа, едва расставшись с известным раллистом

По данным финского портала Seiska, 28-летняя финская красавица Майса Торппа выйдет замуж за Микко в самый романтичный праздник. Торжество запланировано на 14 февраля, в этот день во всем мире отмечают День друга или День святого Валентина.

В октябре настоящей сенсацией стала новость о расставании финского раллиста и его возлюбленной — известной светской львицы. Как выяснилось, девушка вела двойную жизнь и параллельно встречалась с двумя мужчинами. Правда, в расставании с Юри-Мати она обвинила СМИ...

Новый возлюбленный Майсы занят в IT-сфере. Сегодня Торппа перестала скрывать эту информацию и сама ее подтвердила. Возлюбленные узаконят свои отношения в Кафедральном соборе Хельсинки, а гуляния пройдут в дорогом отеле.

Отметим, что с Юри-Мати девушка начала встречаться четыре года назад. В 2017 году пара обручилась, но до свадьбы дело так и не дошло...