НЕУЖЕЛИ? ⟩ Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде: в Сети опубликовано фото

Туристы, находящиеся в одном из курортов Таиланда, утверждают, что увидели там актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым. При этом на онкобольную знаменитость якобы вовсе не была похожа.
Издания «Версия.Инфо» опубликовало фото, на котором запечатлен многолюдный пляж, а вдалеке идут мужчина и женщина, по мнению журналистов чем-то напоминающие Чернышева и Заворотнюк.
Утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду «Моей прекрасной няни». Впрочем, разглядеть на фото, действительно ли пара похожа на Зворотнюк и Чернышева, едва ли представляется возможным. Отметим, что снимок попал в Сеть из анонимного источника.
Напомним, по сообщениям российских СМИ совсем недавно актрису выписали из медицинского центра, в котором она проходила продолжительную реабилитацию из-за онкологического заболевания, домой.
Семья Заворотнюк хранит молчание по поводу состояния актрисы.