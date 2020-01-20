НЕУЖЕЛИ? ⟩ Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде: в Сети опубликовано фото

Издания «Версия.Инфо» опубликовало фото, на котором запечатлен многолюдный пляж, а вдалеке идут мужчина и женщина, по мнению журналистов чем-то напоминающие Чернышева и Заворотнюк.

Утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду «Моей прекрасной няни». Впрочем, разглядеть на фото, действительно ли пара похожа на Зворотнюк и Чернышева, едва ли представляется возможным. Отметим, что снимок попал в Сеть из анонимного источника.