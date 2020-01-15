Этим трем знакам Зодиака в 2020 году выпадет счастливая карта!

Первая половина года будет связана у многих с обилием разнообразной работы и решением насущных проблем, а начиная со второй половины 2020 года наступит время перемен и маленьких житейских радостей.

Счастье в предстоящем году может выпасть Скорпионам . Для представителей этого знака Зодиака наступающий год будет очень счастливым и наполнится исполнением желаний.

То, о чем вы давно мечтали может исполниться и ваша счастливая карта может быть связана с личной жизнью. Тем, кто давно находится в отношениях, вероятно, предстоит перейти на следующую ступень - к заключению брака. Тем, кто еще в поисках своей второй половинки, повезет с началом весны.

В любом случае, в любви весь год будет для вас счастливым и стабильным. Вы будете парить на крыльях и сиять от радости. В остальных сферах ваше счастье притянет к себе много удачи, так что можно сказать, что год будет счастливым и удачным во всех отношениях.

Если бы Львам сказали, что они будут сиять от счастья весь 2020 год, то они, конечно, поверили. Для вас год пройдет под счастливой звездой. Удачи во всем: финансовые взлеты, успехи в работе, стабильность в личных отношениях.

Главное - не сильно расслабляйтесь от нахлынувшего везения, иначе можете потерять голову и больно упасть вниз. Для того, чтобы удача от вас не отвернулась, возьмите за правило помогать другим. Возможно, вы и не замечали, что кто-то рядом с вами нуждается в помощи или просто поддержке. Откликаясь на чужую беду, вы сделаете себя еще более счастливыми и удачливыми.

Счастье окутает представителей знака Весы теплым одеялом и не отпустит практически весь год.

Для этого знака Зодиака, что бы ни случилось, все будет происходить спокойно и не принося особых проблем. Постарайтесь чаще улыбаться, радоваться новому дню и не искать подвоха в добрых делах и словах, тех, кому вы дороги. Успех и удача будут сопровождать вас и в финансах, и в личной жизни.

Единственная сфера, в которой не все будет удачно весь год, это общение с коллегами по работе или представителями каких либо инстанций.