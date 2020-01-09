УПС ⟩ У телеведущей Би-би-си неожиданно треснуло платье: смотри фото!

Съемочная группа скрепила наряд скотчем и булавками для волос.
Черное платье ведущей новостей BBC Лиз Бикон треснуло за несколько минут до прямого эфира, оставив на спине журналистки дырку. Однако женщине удавалось сохранять спокойствие на протяжении всей 30-минутной программы, пишет Daily Mail.
Мне казалось, что платье расползается. Боялась, что оно снова лопнет, поэтому я не могла расслабиться на протяжении всей программы,
– поделилась Лиз Бикон, отметив, что этот наряд ей на день рождения подарила мать.
Времени на то, чтобы переодеться и заново повесить микрофон, не было, поэтому съемочная группа решила "починить" платье – его скрепили скотчем и булавками для волос.