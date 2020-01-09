УПС ⟩ У телеведущей Би-би-си неожиданно треснуло платье: смотри фото!

Черное платье ведущей новостей BBC Лиз Бикон треснуло за несколько минут до прямого эфира, оставив на спине журналистки дырку. Однако женщине удавалось сохранять спокойствие на протяжении всей 30-минутной программы, пишет Daily Mail.

ФОТО: Liz Beacon / SWNS/Liz Beacon / SWNS

Мне казалось, что платье расползается. Боялась, что оно снова лопнет, поэтому я не могла расслабиться на протяжении всей программы,

– поделилась Лиз Бикон, отметив, что этот наряд ей на день рождения подарила мать.

ФОТО: BBC/BBC

Времени на то, чтобы переодеться и заново повесить микрофон, не было, поэтому съемочная группа решила "починить" платье – его скрепили скотчем и булавками для волос.