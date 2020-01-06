Самые правдивые ⟩ Святочные и рождественские гадания на любовь

Любовное гадание

Девушка пишет на листке бумаги имена мужчин и возле каждого оставляет поцелуй накрашенными губами. Имена лучше писать по кругу. В середину ставится зажженная белая свеча и произносятся слова: «Сижу, гадаю, любовь призываю. Суженый, отзовись, любимый покажись». Когда свеча начнет таять, посмотрите, к какому имени тянется стекающий воск. Это и есть имя вашего будущего мужа.

Современное гадание

Загадайте желание и наберите случайный номер телефона, дождитесь ответа. Если в трубке прозвучит «алло», обольщаться о скором исполнении мечты не стоит. Если же вам ответят «да», ваше желание в скором времени осуществится.

Битая посуда

По осколкам посуды можно узнать, какая судьба ожидает вас в отношениях. Возьмите ненужную тарелку или чашку и «уроните» ее на пол. Если осколки брызнули во все стороны, вас ждут яркие эмоции и приключения, а также мелкие ссоры. Посуда, распавшаяся на крупные части, означает мир и гармонию в семье. Если у кружки откололась ручка, ждите пополнения в скором будущем.

Вещий сон

Перед тем, как лечь спать, подумайте о своем любимом человеке. Представьте его образ как можно тщательней. С утра постарайтесь вспомнить свой сон. Если он был добрым и наполненным светлыми эмоциями, то вас ожидает скорая встреча и нежные отношения. Дурные воспоминания и тревоги означают проблемы в отношениях, которые следует отстранить. Если вы ничего не помните или вам снилось что-то абстрактное и непонятное, это означает напряжение в отношениях и скорый их распад.

Привлечение любви

Считается, что девушка, которая в рождественскую ночь зажжет белую свечу и несколько раз обойдет церковь по кругу, привлечет в свою жизнь любовь и убережется от сглаза и порчи. Для того, чтобы усилить обряд, следует помолиться Божьей Матери о заступничестве и помощи в личных отношениях. Этот обряд полезно совершать и тем, кто хочет ребенка. Высшие силы обязательно помогут в достижении желаемого, если помыслы будут чисты.

Гадание на судьбу в Рождественский сочельник

Вечером, когда стемнеет, нужно поставить одно зеркало к окну, а второе — так, чтобы в нем отражалось первое. Между ними ставят и зажигают восковую свечу. После гадания на оба зеркала набрасывают темную ткань и оставляют до утра, а затем промывают их святой водой, чтобы очистить от возможного негатива и не притянуть в жизнь неприятности. Смотреться в зеркала нельзя. Их ставят для того, чтобы зло заблудилось в зазеркалье и не смогло причинить вред. Эти меры безопасности не будут лишними, ведь гадание — это своего рода транс, когда биополе человека ослабевает и он может подвергнуться атаке со стороны злых сил.

После того, как подготовка закончена, приступают непосредственно к гаданию. В четыре стакана, поставленных на поднос, наливают одинаковое количество воды, добавляя в них поочередно по ложке меда, соли, лимонного и виноградного сока. После накрывают полотенцем все стаканы, закрывают глаза и произносят:

«Судьбу свою узнать хочу, да не баловства ради, а для счастья личного. Какой стакан возьму, тот мне правду и расскажет, ничего не утаит, о будущем предупредит».

Не открывая глаз нужно несколько раз прокрутить поднос, а затем выбрать один из стаканов и отпить немного.

Мед сулит сладкую и безбедную жизнь в течение всего года. Возможно, удастся поправить материальное положение, а также обрести счастье в личной жизни.

Соленая вода указывает на частые разочарования и слезы. Избежать их получится, если тренировать силу воли и повышать самооценку.

Кислый привкус говорит о том, что год будет довольно бедным на события. Исправить ситуацию получится, если чаще путешествовать, проводить время с друзьями и выбираться на прогулки.