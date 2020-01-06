Самые правдивые ⟩ Святочные и рождественские гадания на любовь

Рождество — время чудес и волшебства. С древности наши предки посвящали это время гаданиям на любовь и будущее. В этот светлый праздник каждый может попытать счастья и узнать свою судьбу проверенными способами.
Существует множество гаданий на любовь и методов ее привлечения. Считается, что во время Рождества и Сочельника наш мир посещают духи и души умерших. Они помогают приподнять завесу тайны и узнать о грядущем. Многие гадания можно использовать и в повседневной жизни, чтобы привлечь в свою жизнь любовную энергетику и узнать, какие испытания приготовила судьба в будущем.
Гадание на суженого
Ночью идите на перекресток и спросите, как скоро вы станете счастливой женой. Очертите круг и встаньте в нем по центру. Если услышите веселые разговоры и смех, то вас ожидает скорое замужество, тишина или звуки ссоры и плача означают, что в ближайшее время вам не стоит идти на важный шаг в личных отношениях. Звонкий голосок ребенка означает, что вас ждет счастье материнства и счастье в личной жизни.
Скорое замужество
Если у вас есть кот или кошка, используйте животное для гадания на любовь. Оставьте его за порогом и загадайте желание, связанное с любовной энергетикой. Позовите кошку к себе и внимательно смотрите на ее лапы. Если первой будет левая, загаданное непременно сбудется. Правая лапа означает некоторые трудности на пути достижения цели.
Гадание на книге
Задайте мысленно вопрос о том, что вас ждет в отношениях и напишите 2 цифры. Первая будет обозначать страницу, вторая — номер строки. Откройте выбранную книгу и прочитайте ответ на свой вопрос. Это гадание можно проводить в любой день.
Лай собак
Перед полуночью следует выйти из дома и проговорить: «Где мой суженый обитает, где он живет-поживает? Злой ли он будет и строгий, али веселый и добрый?». Прислушайтесь к лаю собак. Угрюмый и злобный лай, а также подвывания сулят строгого и надменного мужа, веселый заливистый лай пророчит доброго и отзывчивого партнера.
Гадание по волосам
Определить, скоро ли свадьба, помогут волосы. В миску наливается вода, немного соли и древесной золы. Перемешайте все ингредиенты и когда вода успокоится, положите свой волос и волос любимого человека. С утра переплетенные волосы прогнозируют скорую свадьбу, расположенные вдалеке друг от друга сулят ссоры и возможное расставание. Если один из волос утонул, следует позаботиться о профилактике заболеваний.
Гадание по обуви
Брошенная через плечо пара обуви подскажет, какие отношения вас ожидают. Если пара легла рядом, вас ожидает счастливое и беззаботное время с любимым человеком. Разлетевшаяся в разные стороны обувь означает присутствие в жизни ссор и конфликтов.
Любовное гадание
Девушка пишет на листке бумаги имена мужчин и возле каждого оставляет поцелуй накрашенными губами. Имена лучше писать по кругу. В середину ставится зажженная белая свеча и произносятся слова: «Сижу, гадаю, любовь призываю. Суженый, отзовись, любимый покажись». Когда свеча начнет таять, посмотрите, к какому имени тянется стекающий воск. Это и есть имя вашего будущего мужа.
Современное гадание
Загадайте желание и наберите случайный номер телефона, дождитесь ответа. Если в трубке прозвучит «алло», обольщаться о скором исполнении мечты не стоит. Если же вам ответят «да», ваше желание в скором времени осуществится.
Битая посуда
По осколкам посуды можно узнать, какая судьба ожидает вас в отношениях. Возьмите ненужную тарелку или чашку и «уроните» ее на пол. Если осколки брызнули во все стороны, вас ждут яркие эмоции и приключения, а также мелкие ссоры. Посуда, распавшаяся на крупные части, означает мир и гармонию в семье. Если у кружки откололась ручка, ждите пополнения в скором будущем.
Вещий сон
Перед тем, как лечь спать, подумайте о своем любимом человеке. Представьте его образ как можно тщательней. С утра постарайтесь вспомнить свой сон. Если он был добрым и наполненным светлыми эмоциями, то вас ожидает скорая встреча и нежные отношения. Дурные воспоминания и тревоги означают проблемы в отношениях, которые следует отстранить. Если вы ничего не помните или вам снилось что-то абстрактное и непонятное, это означает напряжение в отношениях и скорый их распад.
Привлечение любви
Считается, что девушка, которая в рождественскую ночь зажжет белую свечу и несколько раз обойдет церковь по кругу, привлечет в свою жизнь любовь и убережется от сглаза и порчи. Для того, чтобы усилить обряд, следует помолиться Божьей Матери о заступничестве и помощи в личных отношениях. Этот обряд полезно совершать и тем, кто хочет ребенка. Высшие силы обязательно помогут в достижении желаемого, если помыслы будут чисты.
Гадание на судьбу в Рождественский сочельник
Вечером, когда стемнеет, нужно поставить одно зеркало к окну, а второе — так, чтобы в нем отражалось первое. Между ними ставят и зажигают восковую свечу. После гадания на оба зеркала набрасывают темную ткань и оставляют до утра, а затем промывают их святой водой, чтобы очистить от возможного негатива и не притянуть в жизнь неприятности. Смотреться в зеркала нельзя. Их ставят для того, чтобы зло заблудилось в зазеркалье и не смогло причинить вред. Эти меры безопасности не будут лишними, ведь гадание — это своего рода транс, когда биополе человека ослабевает и он может подвергнуться атаке со стороны злых сил.
После того, как подготовка закончена, приступают непосредственно к гаданию. В четыре стакана, поставленных на поднос, наливают одинаковое количество воды, добавляя в них поочередно по ложке меда, соли, лимонного и виноградного сока. После накрывают полотенцем все стаканы, закрывают глаза и произносят:
«Судьбу свою узнать хочу, да не баловства ради, а для счастья личного. Какой стакан возьму, тот мне правду и расскажет, ничего не утаит, о будущем предупредит».
Не открывая глаз нужно несколько раз прокрутить поднос, а затем выбрать один из стаканов и отпить немного.
Мед сулит сладкую и безбедную жизнь в течение всего года. Возможно, удастся поправить материальное положение, а также обрести счастье в личной жизни.
Соленая вода указывает на частые разочарования и слезы. Избежать их получится, если тренировать силу воли и повышать самооценку.
Кислый привкус говорит о том, что год будет довольно бедным на события. Исправить ситуацию получится, если чаще путешествовать, проводить время с друзьями и выбираться на прогулки.
Привкус виноградного сока — прекрасная новость для тех, кто устал от одиночества и однообразия. В течение года в жизни будут происходить перемены, и если не пугаться, то получится стать успешнее, исполнить заветную мечту и не скучать.