Пн, 6.01.2020
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Самые правдивые ⟩ Святочные и рождественские гадания на любовь

Гадания. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Рождество — время чудес и волшебства. С древности наши предки посвящали это время гаданиям на любовь и будущее. В этот светлый праздник каждый может попытать счастья и узнать свою судьбу проверенными способами.

Существует множество гаданий на любовь и методов ее привлечения. Считается, что во время Рождества и Сочельника наш мир посещают духи и души умерших. Они помогают приподнять завесу тайны и узнать о грядущем. Многие гадания можно использовать и в повседневной жизни, чтобы привлечь в свою жизнь любовную энергетику и узнать, какие испытания приготовила судьба в будущем.

Гадание на суженого

Ночью идите на перекресток и спросите, как скоро вы станете счастливой женой. Очертите круг и встаньте в нем по центру. Если услышите веселые разговоры и смех, то вас ожидает скорое замужество, тишина или звуки ссоры и плача означают, что в ближайшее время вам не стоит идти на важный шаг в личных отношениях. Звонкий голосок ребенка означает, что вас ждет счастье материнства и счастье в личной жизни.

Скорое замужество

Девушки в Святки собираются вместе и в темное время суток гадают, кто первой выйдет замуж. Для этого нужно приготовить большое блюдо с крупой и положить в нее колечко. Та, кто первая нащупает его среди крупы, станет замужней дамой. Если девушки одновременно дотронулись до колечка или не нашли его вовсе, то планы на скорую свадьбу стоит отложить.
 
Кошкина лапка

Если у вас есть кот или кошка, используйте животное для гадания на любовь. Оставьте его за порогом и загадайте желание, связанное с любовной энергетикой. Позовите кошку к себе и внимательно смотрите на ее лапы. Если первой будет левая, загаданное непременно сбудется. Правая лапа означает некоторые трудности на пути достижения цели.

Гадание на книге

Задайте мысленно вопрос о том, что вас ждет в отношениях и напишите 2 цифры. Первая будет обозначать страницу, вторая — номер строки. Откройте выбранную книгу и прочитайте ответ на свой вопрос. Это гадание можно проводить в любой день.

Лай собак

Перед полуночью следует выйти из дома и проговорить: «Где мой суженый обитает, где он живет-поживает? Злой ли он будет и строгий, али веселый и добрый?». Прислушайтесь к лаю собак. Угрюмый и злобный лай, а также подвывания сулят строгого и надменного мужа, веселый заливистый лай пророчит доброго и отзывчивого партнера.

Гадание по волосам

Определить, скоро ли свадьба, помогут волосы. В миску наливается вода, немного соли и древесной золы. Перемешайте все ингредиенты и когда вода успокоится, положите свой волос и волос любимого человека. С утра переплетенные волосы прогнозируют скорую свадьбу, расположенные вдалеке друг от друга сулят ссоры и возможное расставание. Если один из волос утонул, следует позаботиться о профилактике заболеваний.

Гадание по обуви

Брошенная через плечо пара обуви подскажет, какие отношения вас ожидают. Если пара легла рядом, вас ожидает счастливое и беззаботное время с любимым человеком. Разлетевшаяся в разные стороны обувь означает присутствие в жизни ссор и конфликтов.

Любовное гадание

Девушка пишет на листке бумаги имена мужчин и возле каждого оставляет поцелуй накрашенными губами. Имена лучше писать по кругу. В середину ставится зажженная белая свеча и произносятся слова: «Сижу, гадаю, любовь призываю. Суженый, отзовись, любимый покажись». Когда свеча начнет таять, посмотрите, к какому имени тянется стекающий воск. Это и есть имя вашего будущего мужа.

Современное гадание

Загадайте желание и наберите случайный номер телефона, дождитесь ответа. Если в трубке прозвучит «алло», обольщаться о скором исполнении мечты не стоит. Если же вам ответят «да», ваше желание в скором времени осуществится.

Битая посуда

По осколкам посуды можно узнать, какая судьба ожидает вас в отношениях. Возьмите ненужную тарелку или чашку и «уроните» ее на пол. Если осколки брызнули во все стороны, вас ждут яркие эмоции и приключения, а также мелкие ссоры. Посуда, распавшаяся на крупные части, означает мир и гармонию в семье. Если у кружки откололась ручка, ждите пополнения в скором будущем.

Вещий сон

Перед тем, как лечь спать, подумайте о своем любимом человеке. Представьте его образ как можно тщательней. С утра постарайтесь вспомнить свой сон. Если он был добрым и наполненным светлыми эмоциями, то вас ожидает скорая встреча и нежные отношения. Дурные воспоминания и тревоги означают проблемы в отношениях, которые следует отстранить. Если вы ничего не помните или вам снилось что-то абстрактное и непонятное, это означает напряжение в отношениях и скорый их распад.

Привлечение любви

Считается, что девушка, которая в рождественскую ночь зажжет белую свечу и несколько раз обойдет церковь по кругу, привлечет в свою жизнь любовь и убережется от сглаза и порчи. Для того, чтобы усилить обряд, следует помолиться Божьей Матери о заступничестве и помощи в личных отношениях. Этот обряд полезно совершать и тем, кто хочет ребенка. Высшие силы обязательно помогут в достижении желаемого, если помыслы будут чисты.

Гадание на судьбу в Рождественский сочельник

Вечером, когда стемнеет, нужно поставить одно зеркало к окну, а второе — так, чтобы в нем отражалось первое. Между ними ставят и зажигают восковую свечу. После гадания на оба зеркала набрасывают темную ткань и оставляют до утра, а затем промывают их святой водой, чтобы очистить от возможного негатива и не притянуть в жизнь неприятности. Смотреться в зеркала нельзя. Их ставят для того, чтобы зло заблудилось в зазеркалье и не смогло причинить вред. Эти меры безопасности не будут лишними, ведь гадание — это своего рода транс, когда биополе человека ослабевает и он может подвергнуться атаке со стороны злых сил.

После того, как подготовка закончена, приступают непосредственно к гаданию. В четыре стакана, поставленных на поднос, наливают одинаковое количество воды, добавляя в них поочередно по ложке меда, соли, лимонного и виноградного сока. После накрывают полотенцем все стаканы, закрывают глаза и произносят:

«Судьбу свою узнать хочу, да не баловства ради, а для счастья личного. Какой стакан возьму, тот мне правду и расскажет, ничего не утаит, о будущем предупредит».

Не открывая глаз нужно несколько раз прокрутить поднос, а затем выбрать один из стаканов и отпить немного.

Мед сулит сладкую и безбедную жизнь в течение всего года. Возможно, удастся поправить материальное положение, а также обрести счастье в личной жизни.

Соленая вода указывает на частые разочарования и слезы. Избежать их получится, если тренировать силу воли и повышать самооценку.

Кислый привкус говорит о том, что год будет довольно бедным на события. Исправить ситуацию получится, если чаще путешествовать, проводить время с друзьями и выбираться на прогулки.

Привкус виноградного сока — прекрасная новость для тех, кто устал от одиночества и однообразия. В течение года в жизни будут происходить перемены, и если не пугаться, то получится стать успешнее, исполнить заветную мечту и не скучать.

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