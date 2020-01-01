«Уже 17! Обалдеть!» ⟩ Максим Галкин растрогал фанатов архивным новогодним роликом

Юморист Максим Галкин растрогал фанатов архивной публикацией. Он разместил фрагмент новогоднего мюзикла, вышедшего на экраны 17 лет назад в своем Instagramе. В кадре шоумен поет со своей супругой Аллой Пугачевой песню «Новый год» Верки Сердючки. Зрители с бенгальскими огнями двигаются в такт музыке, а артисты на сцене исполняют известную песню.

Многочисленные подписчики Пугачевой и Галкина пожелали Галкину и его семье здоровья и счастья, а также рассказали, что с удовольствием пересматривают любимый мюзикл под Новый год. «Уже 17! Обалдеть! С наступающим!» — написал один фолловер.