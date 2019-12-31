НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ⟩ Трогательное видео: братья из России и Эстонии после 30-летней разлуки встретились в Таллинне

31 декабря, 11:13 время на часах, десятки людей ждут своих родных и близких на перроне железнодорожного вокзала, в эти минуты в Таллинн должен прибыть первый поезд из Москвы. Состав немного задерживается, встречающие нервничают. Но больше всех волнуются Эмануил из Таллинна и его дочь Моника из Испании, которая специально ради этой встречи прилетела в эстонскую столицу. 11:20, московский поезд прибыл. Эмоции на пределе, через несколько мгновений два брата встретятся, они не виделись 30 лет и долго шли к этому моменту. Но сегодня они не только увидятся, но и отметят этот долгожданный Новый год в кругу семьи.