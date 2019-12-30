Фамилия не дает гарантий ⟩ Наследник династии Рокфеллеров, собиравшийся жениться на россиянке, оказался аферистом

Ольгу Грищенко, которую выбрал себе в пару перспективный бизнесмен, тут же окрестили «Золушкой». В одно мгновение жизнь девушки кардинально поменялась: она стала невестой наследника знаменитой династии, Ольгу начали приглашать на интервью и фотосессии вместе с будущим супругом. Однако счастье русской красавицы длилось недолго. Спустя всего пару недель выяснилось, что Майкл выдает себя за другого человека.

Оказалось, что Майкл параллельно встречался с еще одной девушкой. Это вскрылось из-за сфабрикованной фотографии бизнесмена, где он будто бы лежит в больнице после ДТП. Майкл выслал снимок Ольге, а также второй любовнице Виктории Петрофф, которая по совместительству работает исполнительным советником в компании Rockefeller & Couts International, созданной аферистом.

По мнению девушек, которые после происшествия связались друг с другом в социальной сети, таким образом мошенник хотел отменить рождественскую поездку в Норвегию, обещанную обеим. К слову, выяснились и другие подробности: Виктории, которая была в курсе его связи с Грищенко, мужчина клялся в том, что русская девушка нужна ему лишь для рекламы и заработка.

«В последний раз мы виделись с Майклом в Лондоне 15-16 декабря. Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Уверял, что Ольга — это только ради пиара. Говорил про наше общее будущее. 17-го я прилетела из Лондона в Москву, а он пропал. На следующий день мне написал с его номера СМС якобы его брат — сообщил, что Майкл разбился в аварии. И прислал фото», — поделилась Виктория.

Но и это оказалось лишь верхушкой айсберга. Девушки признались, что Майкл постоянно придумывал себе военные регалии, носил поддельные формы спецслужб разных стран и внушал избранницам, что он — американский разведчик.

Более того, оказалось, что никто из потомков банкиров даже не знаком с мужчиной и не представляет, кем он может им приходиться. А у Майкла нашлось еще одно имя — по другому паспорту молодого человека зовут Анастасиос Цалацанис и он — гражданин Греции.