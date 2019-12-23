Анастасию Заворотнюк не отпустили домой на Новый год

Уже несколько месяцев актриса борется со страшным диагнозом — рак мозга. После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год, пишет Starhit.ru.
Родственники Анастасии Заворотнюк стараются уберечь ее от излишнего внимания публики и не дают точную информацию о ее здоровье. Однако по сообщениям СМИ, состояние 48-летней звезды оценивается как тяжелое. Поэтому врачи приняли решение оставить ее клинике даже в дни праздников, несмотря на то, что других пациентов отпускают домой. Говорят, родные очень просили медиков о разрешении забрать Анастасию домой, но те остались непреклонны.
Напомним, что ранее появлялись слухи о страшном развитии ее заболевания, якобы актрису парализовало из-за опухоли в мозгу. Анонимные источники также уверяли, что процессы необратимы, и звезда навсегда останется прикованной к постели. Близкие Заворотнюк поспешили опровергнуть эти заявления в микроблоге.
«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — говорилось в их обращении.
Впрочем, они подтвердили, что Анастасия действительно нуждается в серьезном лечении. «Правда в том, что есть заболевание, и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Это личное», — делились родственники артистки.
Говорят, несмотря на отказ медиков отпустить артистку домой на Новый год, те все же разрешили близким навещать ее в любое время.
За Анастасию беспокоится также армия поклонников, которая поддерживает ее теплыми словами в Сети. Не остаются в стороне и звездные друзья. Так, например, Татьяна Навка объявила, что доход от финала шоу «Аленький цветочек» она отправит на лечение супруги Петра Чернышева и других женщин с онкозаболеванием. «Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — говорила фигуристка.