Анастасию Заворотнюк не отпустили домой на Новый год

Родственники Анастасии Заворотнюк стараются уберечь ее от излишнего внимания публики и не дают точную информацию о ее здоровье. Однако по сообщениям СМИ, состояние 48-летней звезды оценивается как тяжелое. Поэтому врачи приняли решение оставить ее клинике даже в дни праздников, несмотря на то, что других пациентов отпускают домой. Говорят, родные очень просили медиков о разрешении забрать Анастасию домой, но те остались непреклонны.

Напомним, что ранее появлялись слухи о страшном развитии ее заболевания, якобы актрису парализовало из-за опухоли в мозгу. Анонимные источники также уверяли, что процессы необратимы, и звезда навсегда останется прикованной к постели. Близкие Заворотнюк поспешили опровергнуть эти заявления в микроблоге.

«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — говорилось в их обращении.

Впрочем, они подтвердили, что Анастасия действительно нуждается в серьезном лечении. «Правда в том, что есть заболевание, и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Это личное», — делились родственники артистки.

Говорят, несмотря на отказ медиков отпустить артистку домой на Новый год, те все же разрешили близким навещать ее в любое время.