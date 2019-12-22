Смотрите, сколько звезды тратят на концертные костюмы

Журналисты выяснили, в какую сумму обходятся наряды Киркорову, Лободе, Глюкозе и другим эстрадным исполнителям, передает Пятый канал.
Эстрадные исполнители предпочитают покупать одежду для выступлений, а не брать ее на прокат. Стоимость концертных нарядов ведущих звезд узнал сайт Teleprogramma.pro.
Самые дорогие и эксклюзивные наряды среди звезд отечественной эстрады покупают себе Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Первый появится на традиционном новогоднем шоу в расшитом золотыми узорами костюме от Dolce& Gabbana. Его стоимость — 90 тысяч евро.
Светлана Лобода любит носить платья бренда Balmain. Их стоимость стартует с отметки в 5800 евро. Не стесняется певица и костюмов от украинских дизайнеров бренда Luvi. Цены на их наряды примерно в пять раз ниже, чем у известных на весь мир торговых марок.
Другие российские певицы обычно наряжаются в платья за 1500-3000 евро. Часто одежду покупают у российских дизайнеров Яны Расковаловой и Игоря Гуляева. В их нарядах можно увидеть Полину Гагарину, Глюкозу, Жасмин, Лолиту и многих других.
Не менее важная составляющая образа — обувь. Певицы выходят на сцену исключительно на шпильках. Особой популярностью пользуются туфли от Giorgio Armani и Balenciaga — от 580 и 1000 евро соответственно.
Также спросом пользуются кружевные туфли Dolce& Gabbana (870 евро), босоножки со стразами от Christian Louboutin (1160евро) и замшевые туфли Gianvito Rossi (1885 евро).