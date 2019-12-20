Пт, 20.12.2019
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Сексуальность запредельная! ⟩ Российские хоккеистки обнажились для новогоднего календаря

Анна Пругова

ФОТО: Instargam

Хоккеистки, выступающие в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), приготовили своим поклонникам новогодний подарок и снялись в откровенной фотосессии для календаря, рассказывает Русский TVNET.

 

«В основу календаря легла тема симбиоза нежной женственности и времен года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов», - сообщается в описании календаря на сайте ЖХЛ.

В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи разных клубов. На страницах календаря можно увидеть отсылки к фильму «Красота по-американски», а также девушек в образе тех, которые смотрят на читателя со страниц фэшн-глянца. Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.

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