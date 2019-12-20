Сексуальность запредельная! ⟩ Российские хоккеистки обнажились для новогоднего календаря

В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи разных клубов. На страницах календаря можно увидеть отсылки к фильму «Красота по-американски», а также девушек в образе тех, которые смотрят на читателя со страниц фэшн-глянца. Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.

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