Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных денежных везунчиков 2020 года

Стрельцы в следующем году откроют для себя невероятные финансовые перспективы. Наступающий год, по прогнозу Павла Глобы, станет идеальное время для организации собственного бизнеса или для смены сферы деятельности. При этом астролог рекомендует быть внимательнее при оценке своих возможностей. Он советует не верить пустым обещаниям и тщательно проверять все возможные варианты, прежде чем предпринимать глобальные шаги.