Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных денежных везунчиков 2020 года

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых, по его словам, ждет финансовый взлет в 2020 году, пишет Topnews.
Тельцам новый 2020 год принесет удачу в начале осени. Павел Глоба рекомендует внимательно следить за происходящим, чтобы не упустить выгодные возможности. Не давайте в этот период в долг большие суммы денег - есть риск не получить их назад. Больше всего вам будет везти в лотерею в феврале.
Ракам денежный успех уготован в середине года. Это станет большим сюрпризом для представителей знака Зодиака. Вы можете рассчитывать на взлет по карьерной лестнице или приятные бонусы в зарплате. Благодаря поощрению Раки смогут усерднее работать. На этом фоне астролог рекомендует прислушиваться к советам опытных коллег.
Стрельцы в следующем году откроют для себя невероятные финансовые перспективы. Наступающий год, по прогнозу Павла Глобы, станет идеальное время для организации собственного бизнеса или для смены сферы деятельности. При этом астролог рекомендует быть внимательнее при оценке своих возможностей. Он советует не верить пустым обещаниям и тщательно проверять все возможные варианты, прежде чем предпринимать глобальные шаги.