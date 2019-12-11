Выходки принцессы Дианы, за которые было стыдно охране

Чтобы не сойти с ума под тяжестью короны, леди Ди порой позволяла себе побыть простой сумасбродной девчонкой.

1. Ходила в гей-клуб

Однажды вечером после бокала шампанского в кругу друзей Диана узнала, что вся компания во главе с Фредди Меркьюри планирует продолжить веселье в гей-клубе Royal Vauxhall Tavern. Как от такого отказаться? Принцессу нарядили в мужской костюм и в таком виде провели в заведение, где она осталась неузнанной до самого утра.

2. Пригласила в Кенсингтонский дворец Синди Кроуфорд

Принцесса Диана лично связалась с помощником Синди Кроуфорд и запросто предложила супермодели зайти на чай, когда та в следующий раз окажется в Лондоне. А все из-за принца Уильяма — сын проявлял большой интерес к фитнес-красавице. Модель не смогла отказать и встретилась с принцессой и ее сыном. От этого знакомства у Синди, как она сама вспоминала, остались только самые приятные впечатления.

3. Сбегала через окно

Уже будучи матерью двух наследников престола, принцесса Диана, находясь на зимнем отдыхе в Австрии, сбежала из отеля через окно. А все потому, что все двери элитного отеля из соображений безопасности наглухо запирались на ночь. Принцессу не испугала высота второго этажа и, спрыгнув в большой сугроб, Диана отправилась на прогулку по окрестностям.

4. Летала эконом-классом

Весной 1989 года в очереди на регистрацию в лондонском Гатвике начался настоящий переполох. Все из-за того, что принцесса захотела побыть как все, и полетела на самолете эконом-классом. Даже надела простую одежду — джинсы и рубашку. Но в отличие от гей-клуба здесь ее быстро узнали. Одна из пассажирок громко крикнула «Диана!», и тут же Леди Ди окружила толпа поклонников. Правда, из-за этого охрана все-таки увела ее в VIP-зал.

5. Пожимала руки больным СПИДом

В 1987 году, когда в Британии только открывалось первое отделение для больных СПИДом, у людей было много домыслов и страхов, связанных с этой болезнью. Но принцесса, далекая от предрассудков, по приглашению руководства Миддлсекской больницы пришла на открытие учреждения. Здесь она совершила очень смелый по тем временам поступок: сняла перчатки и пожала руки больным СПИДом. Также принцесса Уэльская не боялась здороваться за руку с больными проказой.

6. Переодевалась полицейским

Накануне свадьбы подруги принцессы Дианы решили провести девичник в клубе. Для костюмированной вечеринки они переоделись полицейскими и тайно покинули Букингемский дворец. Кстати, в итоге они чуть не загремели в настоящий полицейский участок, когда ради шутки инсценировали задержание женщины легкого поведения.

7. Уединялась на нудистском пляже

Диане не хватало уединения, полная условностей королевская жизнь сильно на нее давила, и принцесса использовала любую возможность ненадолго сбежать от нее. Однажды она упросила своего телохранителя отпустить ее погулять в одиночестве по пустынному весеннему пляжу на одном из английских островов. Вернувшись через условленные 40 минут, принцесса Диана с восторгом рассказала, что по пути она встретила группу нудистов, загорающих на весеннем солнце.

8. Пила и каталась по ночной Венеции

В 1990 году, приехав в итальянскую Верону, Диана попала на концерт Лучано Паваротти на главной площади города. После выступления великий тенор пригласил принцессу к себе в гримерку. Но Диане этого показалось мало. Еей хотелось, чтобы вечер не заканчивался, и она уговорила всех поехать на ночную экскурсию в Венецию — и прихватила с собой бутылочку Pinot Grigio. Через час она вместе с компанией наслаждалась видами старинного города, плывя в гондоле по Гранд каналу.

9. Прошла по минному полю