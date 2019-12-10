Друг Евгения Петросяна рассказал, как артист живет с молодой женой

На днях появилась информация, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова якобы тайно зарегистрировали отношения в начале декабря. Писатель Георгий Териков, который знаком с сатириком полвека, рассказал, как артист живет с молодой супругой, сообщает KP.RU.

По словам автора многочисленных миниатюр Степаненко и Петросяна, состояние артиста прекрасное. Сатирик очень рад за друга, что тот встретил свою любовь.

«Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — говорит он.

Также писатель признался, что Татьяну он знает давно и часто видит ее. По его словам, Брухунова ему весьма симпатична, поскольку она очень уважительно относится к Петросяну.

«Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!» — рассказал Георгий.