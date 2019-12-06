Стрельцы могут рассчитывать на победу, а Рыбам нельзя терять время. Гороскоп на 7 декабря!

Дева

Не сидите без дела. Вы можете смело решаться на срочные преобразования в домашней жизни. При этом долговременных проектов, слишком ответственных заявлений от своего имени следует избегать. В коротких, ясных по смыслу задачах риск будет полностью оправдан. Домашние станут вашими единомышленниками или окажут моральную поддержку. Продуманные заранее (или остро необходимые) начинания принесут несомненный успех. Если же, несмотря на благоприятную обстановку, ваша инициатива не принесла вам спокойствия и уверенности в себе, обратитесь вновь к своим планам и пересмотрите их.

Весы

Вы можете стать свидетелем бурной деятельности окружающих, их перемещений, переговоров. Идея заключить деловое соглашение, воспользоваться энтузиазмом партнеров и друзей вполне реальна. Но непосредственное участие в их инициативах, личное присутствие на проводимых ими мероприятиях вам все же лучше рассматривать как пробу, заявку. Вы можете дать о себе сведения или продемонстрировать, что согласны с замыслом других. Однако воздержитесь от решительных выступлений и долговременных обещаний от своего имени, присмотритесь к партнеру. Ваши мысли сегодня еще недостаточно ясны.

Скорпион

Прекрасное время для смелых замыслов, связанных с повседневным трудом и доходами, получаемыми от него. Сегодня вас может осенить гениальная идея о том, как следует работать, чьими услугами и какими инструментами пользоваться. Свои мгновенные озарения следует как можно быстрее воплотить в жизнь. Правда, придать им статус систематической работы не получится. Зато эксперимент, проведенный по горячим следам, позволит вам приобрести хороший опыт на будущее. Не исключено, что он принесет и деньги, но рассчитывать на стабильные и основательные барыши звезды вам пока не рекомендуют.

Стрелец

Вы в отличной форме. Можете смело рассчитывать на победу над противником (как в интеллектуальной сфере, в словесной борьбе, так и в других видах сражения). В ваших действиях будут сочетаться вдохновение, напор, убежденность, азарт и тактическое искусство. Правильную линию сиюминутного поведения вы будете вычислять интуитивно, и это позволит вам практически не отклоняться от выбранного курса. Постарайтесь не принять за соперников тех, кого любите, не диктуйте им свою волю слишком безапелляционно. Достаточно того, что вы не скрываете перед ними своих мыслей и намерений.

Козерог

У вас появится настроение и необходимая энергия для домашних дел, а также блестящие идеи в этой области. Действуя в одном ключе с супругом или родителями, вы не будете испытывать неудобств, а результат усилий будет вполне удовлетворительным. Не исключено, что необходимость заниматься этой сферой жизни все же покажется вам большой жертвой, и времени, которое вы будете вынуждены уделять дому, будет немного жалко. В то же время сознание того, что вы справились с существенным препятствием или отвели от себя опасность, подбодрит вас, как и сознание выполненного долга.

Водолей

На редкость удачное время для полемики, интеллектуальных состязаний, для общения с зарубежными партнерами и людьми другого мировоззрения, веры. В деловых и нравственных вопросах вы сумеете отвоевать свою точку зрения, выиграете информационную конкуренцию. У вас будет поддержка партнера, друга, коллектива. Нужные сведения вы раздобудете быстро. Активные и открытые действия соперников могут сделать ненужным противостояние как таковое, и вместо ломания копий вы пожмете друг другу руки (уважение, дружеское расположение, единство убеждений помогут избежать конфликта).

Рыбы