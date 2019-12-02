«Как ты умудрился?»: Егор Крид получил травму во время съемок клипа

Музыкант сломал палец. Кадр с перевязанной бинтом рукой он показал подписчикам в Instagram. Егор Крид посетовал, что получил "производственную" травму во время съемок очередного клипа.

Также певец сообщил, что это ролик на песню Love Is. Он с иронией написал, что съемки "прошли на ура". На фото 25-летний артист сидит на диване и демонстрирует пользователям левую кисть с фиксирующей повязкой, передает Пятый канал.

Подписчики поддержали Крида в комментариях. Некоторые поклонницы отметили, что в любых обстоятельствах необходимо быть мужчиной и не жаловаться.