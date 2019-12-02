«Как ты умудрился?»: Егор Крид получил травму во время съемок клипа

Рэпер шокировал поклонников печальным известием. Выяснилось, что Егор Крид покалечился во время съемок очередного клипа, пишут Дни.ру.
Музыкант сломал палец. Кадр с перевязанной бинтом рукой он показал подписчикам в Instagram. Егор Крид посетовал, что получил "производственную" травму во время съемок очередного клипа.
Также певец сообщил, что это ролик на песню Love Is. Он с иронией написал, что съемки "прошли на ура". На фото 25-летний артист сидит на диване и демонстрирует пользователям левую кисть с фиксирующей повязкой, передает Пятый канал.
Подписчики поддержали Крида в комментариях. Некоторые поклонницы отметили, что в любых обстоятельствах необходимо быть мужчиной и не жаловаться.
"Будь мужиком, ничего больше себе не ломай и будь всегда сильным", "Осторожнее надо", "Бедненький… Поаккуратнее", "А обязательно фоткаться со сломанным пальцем?" – высказались фолловеры. Обиделся ли Егор Крид на такие заявления, неизвестно.