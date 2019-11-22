У Брэда Питта новый роман
Брэда Питта все чаще замечают в компании Алии Шокат, наиболее известной по сериалу «Замедленное развитие», что в случае с 55-летним актером неизбежно порождает слухи о новом романе, передает Супер.
Представители актеров пока никак не комментируют их отношения, но фанатам Питта официальные заявления и не требуются: достаточно того, что в выходные пару видели на художественной выставке в Лос-Анджелесе, затем в одном из ресторанов, а теперь в Сети появилось доказательство еще одного совместного выхода — в сентябре Брэд и Алия посетили премьерный показ спектакля A Play Is a Poem, с которого уехали на одной машине.
Пока неизвестно, связывает ли Питта и его 30-летнюю спутницу что-то серьезнее, чем дружба, зато у папарацци появилась новая задача — не упустить следующее появление пары и добыть подтверждение романа.
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