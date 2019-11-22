У Брэда Питта новый роман

Представители актеров пока никак не комментируют их отношения, но фанатам Питта официальные заявления и не требуются: достаточно того, что в выходные пару видели на художественной выставке в Лос-Анджелесе, затем в одном из ресторанов, а теперь в Сети появилось доказательство еще одного совместного выхода — в сентябре Брэд и Алия посетили премьерный показ спектакля A Play Is a Poem, с которого уехали на одной машине.