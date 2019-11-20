Растолстевший до 142 килограммов эстонец пошел на крайние меры

Также мужчина обожает огромные кебабы, шаурму, врапы, они стали частью его ежедневного меню. 33-летний Кристо буквально недавно сообразил, что он не из тех людей, кто может есть фастфуд каждый день и не толстеть. Сейчас его вес составляет 142 килограмма. И поскольку ни одни штаны в магазине одежды на мужчину больше не налезали, а игры с детьми доводили его до изнеможения, мужчина решил взять «живот в руки» и начать худеть. Но в жизни не всё так просто, как лишние килограммы от пирожков и булочек, худеть оказалось для мужчины гораздо сложнее, чем он думал. Уже сегодня в шоу «Дорогой, ты поправился» вечером выяснится, дойдет ли Кристо до своей цели, пишет Uudised.tv3.ee.