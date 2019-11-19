Невеста Тимати случайно показала лицо их новорожденного сына

Анастасия Решетова случайно засветила на публике лицо их с Тимати сына, появившегося на свет месяц назад. Случилось это во время бала дебютанток Tatler, где рэпер и его возлюбленная появились впервые после рождения малыша, пишет Экспресс газета.
Модель активно позировала перед камерами, держа в руках мобильный телефон, но позабыла, что у на заставке – фото маленького Ратмира.
В итоге снимок мальчика стал достоянием общественности – при небольшом увеличении кадра, можно хорошо рассмотреть его лицо. Поклонники решили, что наследник Тимати маленькая копия своего звездного папы.
К слову, ранее мать рэпера, Симона Юнусова, утверждала, что дочь музыканта Алиса тоже гораздо больше похожа на отца, чем Алену Шишкову.
Напомним, Анастасия Решетова впервые стала мамой 16 октября. Практически сразу модель выложила в Сеть фотографии с родов, на которых присутствовал не только Тамати, но и его мама. Такое вмешательство свекрови удивило многих, а блогер Лена Миро и вовсе заявила, что у любовницы музыканта практически сразу отняли ребенка и теперь воспитывать мальчика будет бабушка.