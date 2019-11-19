Невеста Тимати случайно показала лицо их новорожденного сына

Модель активно позировала перед камерами, держа в руках мобильный телефон, но позабыла, что у на заставке – фото маленького Ратмира.

В итоге снимок мальчика стал достоянием общественности – при небольшом увеличении кадра, можно хорошо рассмотреть его лицо. Поклонники решили, что наследник Тимати маленькая копия своего звездного папы.

К слову, ранее мать рэпера, Симона Юнусова, утверждала, что дочь музыканта Алиса тоже гораздо больше похожа на отца, чем Алену Шишкову.