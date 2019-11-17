Вс, 17.11.2019
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Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес

Ольга Бузова

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Бузводка и Бузвиски: Ольга Бузова решила открыть алкогольный бизнес и зарегистрировала именные товарные знаки. Об этом пишет Rambler.ru.

Блогеры пишут, что певица-телеведущая намерена продавать водку, пиво, виски и даже коньяк.

Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы. Нейминг же восхитит даже самых опытных алкоголиков: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и желанный всеми BUZCOGNAC,

— говорится в сообщении.

Сама Бузова пока не комментирует свое новое бизнес-начинание. Ранее она запускала несколько коммерческих проектов, но так и не добилась успеха. В прошлом году дива открыла несколько ресторанов BUZfood в Москве. Недавно они закрылись.

Также сообщалось, что Бузова собиралась запустить собственного мобильного оператора.

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