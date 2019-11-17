Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес

Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы. Нейминг же восхитит даже самых опытных алкоголиков: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и желанный всеми BUZCOGNAC,

Сама Бузова пока не комментирует свое новое бизнес-начинание. Ранее она запускала несколько коммерческих проектов, но так и не добилась успеха. В прошлом году дива открыла несколько ресторанов BUZfood в Москве. Недавно они закрылись.