Ольга Бузова решила открыть водочный бизнес

Бузводка и Бузвиски: Ольга Бузова решила открыть алкогольный бизнес и зарегистрировала именные товарные знаки. Об этом пишет Rambler.ru.
Блогеры пишут, что певица-телеведущая намерена продавать водку, пиво, виски и даже коньяк.
Бутылок пока нет, но товарные знаки уже зарегистрированы. Нейминг же восхитит даже самых опытных алкоголиков: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и желанный всеми BUZCOGNAC,
— говорится в сообщении.
Сама Бузова пока не комментирует свое новое бизнес-начинание. Ранее она запускала несколько коммерческих проектов, но так и не добилась успеха. В прошлом году дива открыла несколько ресторанов BUZfood в Москве. Недавно они закрылись.
Также сообщалось, что Бузова собиралась запустить собственного мобильного оператора.