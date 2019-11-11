Зеркальная дата 11.11: простые способы привлечь богатство, любовь и удачу в этот день

В этот день миром будет править число 2. Дата дважды зеркальная, потому что у нас с каждой стороны по две Единицы. Две Единицы дают в сумме Двойку, которая обладает очень важными свойствами. Например, она помогает решать людям личные проблемы, фокусироваться на важных делах, на обязанностях. В такие дни можно заниматься духовными поисками и практиками.

Как привлечь богатство и удачу 11 ноября

Тема денег, работы и финансового успеха всегда на первом месте для большинства людей. Когда миром правит Двойка, удача в этой сфере неизбежна для двух типов людей: эгоистов и прагматиков. Нумерологи настоятельно рекомендуют не тратить много своего времени на помощь окружающим. Это должен быть обмен любезностями, а не чистый альтруизм.

В такие дни очень хорошо вписываются различные денежные ритуалы. Более того, на следующий день ожидается полнолуние, поэтому подобные обряды будут вдвойне актуальными. Например, можно провести простейший ритуал с монетами. Вам необходимо взять пару-тройку монет, завернуть их в банкноту и положить в горшок с землей, где растет цветок или другое растение. Сделать это нужно утром. При этом следует прочитать заговор: «Пусть деньги растут и успех приходит, а неудача и страх в земле остаются. Пусть меня счастье и вера находят, а деньги водопадом пусть льются». Вечером того же дня банкноту и монеты нужно достать и прочитать заговор еще раз, после чего истратить деньги, не убирая их в кошелек.

Двойка — материальное число, оно связано со стихией Воды и Земли. Водный ритуал будет довольно прост. Утром нужно умыться холодной водой три раза и три раза произнести: «Смываю страх, сомнения смываю. Удачу и богатство принимаю». Любые обряды на привлечение денег будут весьма полезными.

Как привлечь любовь 11.11

Это не самый лучший день для проведения его рядом со второй половинкой, потому что сегодня будет много дел, которые требуют скорого решения. С другой стороны, в такие периоды очень удачно складываются обстоятельства для тех, кто находится в поисках любимого человека.

Это идеальное время для новых знакомств, для романтических свиданий и любовных приключений. Двойка пробуждает интерес одиноких людей друг к другу, помогает находить общий язык. Можно знакомиться, но не стоит торопить события. Это прекрасное время для того, чтобы произвести приятное первое впечатление.