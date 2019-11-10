Гороскоп на 10 ноября: Близнецы готовы к авантюрам, у Дев новые сексуальные связи

Дева

Кризисная ситуация вряд ли напугает вас. Скорее, она вдохновит вас на перемены и дальнейший рост, профессиональный или творческий. Используйте возможности этого дня, чтобы преодолеть непонимание с домашними, резко улучшить обстановку в семье, отношения с детьми или родителями. Рискованный шаг может доставить вам беспокойство, но в ближайшей перспективе закончится удачей. Свои любовные, сексуальные связи вы также сумеете вывести на новый уровень. Но в интимных отношениях вам следует быть осмотрительнее. Не торопите события, почаще оглядывайтесь на свои реальные возможности.

Весы

Постарайтесь разделить, понять потребности своего партнера, делового или брачного. Для этого достаточно вместе принять участие в каком-либо мероприятии, или выслушать его мнение на этот счет. Супругам полезно посмотреть под новым углом на жизнь своих детей и попробовать найти с ними точки соприкосновения. Не смущайтесь тем, что такая панибратская заинтересованность в делах молодежи расходится с привычками старшего поколения. Попутно вы сможете лучше разобраться в мотивах, которые заставляют другого человека участвовать в вашей жизни - например, в формировании ваших доходов и расходов.

Скорпион

Вам придется немного отвлечься от интересного и полезного общения, с философским подтекстом или долговременным практическим уклоном. В течение дня вам предстоит поработать, выполняя свои непосредственные обязанности или заботясь о здоровье, своем и близких. Вместо привычных разговоров на привычные глобальные темы вам стоило бы озадачиться поисками единственно верного ответа на один (максимум - два) конкретных вопроса. Эти поиски обязательно дадут результат, расширят ваши возможности, а в недалекой перспективе принесут еще и выгоду, либо моральное удовлетворение.

Стрелец

День располагает к откровенности и открытости, к естественному и радостному самопроявлению. Если вам дороги ваши тайные дела и намерения, последите за собой, иначе зайдете слишком далеко и в простоте душевной расскажете о своей секретной деятельности тем, кто ничего не должен о ней знать. Устройте себе отдых, поболтайте на досуге о сиюминутных вещах. Свидание с любимым человеком доставит вам истинное удовлетворение, эмоциональный комфорт, подчеркнет силу чувств, на которую вы способны. Вы будете готовы щедро одарить тех, кого любите, всем, что имеете в своем распоряжении.

Козерог

Ваша активность временно переходит в сферу семьи и быта. К ней вы можете испытать сильный интерес, пожертвовав ради нее частью своего времени. К тому же, супруг или родитель способен (справедливо) упрекнуть вас в том, что вы страдаете высокомерием и не желаете заниматься семейными нуждами. Разочаруйте своих обвинителей, проявите заботу о домашнем очаге. Потрудившись, вы получите удовлетворение от сделанного. Правильная организация домашних дел будет косвенно способствовать оригинальным идеям, связанным с тратой ваших личных денег, или их сохранению хитрым, необычным способом.

Водолей

В ходе общения развивайте лишь остро интересующие вас темы. Самостоятельность суждений предпочтительнее, чем излишняя дипломатичность. Отслеживайте остальные особенности беседы попутно, для того, чтобы не потерять из виду общий контекст. Такая сосредоточенность на главном даст вам возможность выиграть в споре идей и мнений, протолкнуть и ярко обрисовать свои тайные и прочные убеждения. Если вы и не найдете в этой борьбе соратников, то внимание приятных, симпатичных людей вам гарантировано. Возможно, это окажутся люди издалека, представители другой страны или культуры.

Рыбы