«Смотри, как я похудел!»: Алек Болдуин снял брюки в прямом эфире

Исполнитель главной роли в фильме «Простые сложности» появился в прямом эфире национального телеканала. В начале беседы ведущий предложил звездному гостю вспомнить его прошлое посещение студии. «Помнишь, в тот раз мы решили разыграть зрителей и сделали вид, будто сперва подняли тебя к потолку, а потом ты якобы случайно сорвался вниз?» — обратился Фэллон.

«Да, было такое. Вы мне еще заранее показали манекен, который должен был быть очень на меня похож», — ответил Болдуин.

В этот момент шоумен показал фотографию манекена, который лежал на полу. Алек обратил внимание, что для достоверности гримеры сделали манекену большой живот. Актер в шутку заявил, что это его тогда оскорбило. «А вот этот животик, кстати, это было очень обидно. И знаешь, почему? Потому что вы преувеличили. И вообще с тех пор я порядочно сбросил в весе», — заявил артист.

В следующую секунду Болдуин решил доказать свои слова делом — он встал перед камерой и зрителями в зале, после чего спустил брюки. «Смотри, как я похудел! Ни единого лишнего килограмма», — обратился к Фэллону актер.