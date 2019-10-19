«Просто ангел»: шестилетнюю москвичку назвали самой красивой девочкой мира

На аккаунт девочки, который ведет ее мама, подписаны более 32 тысяч человек. Алина стала моделью еще в четыре года и успела принять участие в модных кампаниях нескольких брендов одежды — итальянского Monnalisa Kids и российских Gloria Jeans и Yudashkin Kids, также ее фотографии украсили обложки журналов Grazia и Instyle. У девочки есть даже свой менеджер.