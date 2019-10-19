«Просто ангел»: шестилетнюю москвичку назвали самой красивой девочкой мира

Иностранные СМИ назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову самой красивой девочкой в мире. Многие интернет-пользователи, обратившие внимание на ее страничку в Instagram, пришли к выводу, что внешность ребенка — ангельская.
Первыми юной моделью заинтересовались британские таблоиды Daily Mail и The Mirror. Они отметили также, что Алина позирует как взрослая модель.
На аккаунт девочки, который ведет ее мама, подписаны более 32 тысяч человек. Алина стала моделью еще в четыре года и успела принять участие в модных кампаниях нескольких брендов одежды — итальянского Monnalisa Kids и российских Gloria Jeans и Yudashkin Kids, также ее фотографии украсили обложки журналов Grazia и Instyle. У девочки есть даже свой менеджер.
Мать Алины активно выкладывает фотографии и видео с ней, а также рассказывает про жизнь дочки.
Алина сегодня проснулась и говорит: „Кажется, были такие длинные выходные“. Конечно, когда не ходишь в сад с четверга,
— говорится с юмором в одном из свежих постов.