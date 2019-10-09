Каждый выход — просто взрыв! ТОП-26 самых откровенных образов сексуальнейшей модели Америки

Белла Хадид – родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Ее отец – архитектор, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру. Мать Беллы, Иоланда Фостер, голландская фотомодель, прославилась благодаря телесъемкам в популярном проекте "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз".