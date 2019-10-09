Ср, 9.10.2019
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  • Каждый выход — просто взрыв! ТОП-26 самых откровенных образов сексуальнейшей модели Америки

Каждый выход — просто взрыв! ТОП-26 самых откровенных образов сексуальнейшей модели Америки

9 октября 23 года исполняется американской супермодели палестинского происхождения Белле Хадид. Девушка вышла на подиум в юном возрасте и уже является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Белла Хадид – родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Ее отец – архитектор, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру. Мать Беллы, Иоланда Фостер, голландская фотомодель, прославилась благодаря телесъемкам в популярном проекте "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз".

Предлагаем насладиться снимками этой невероятно красивой девушки!

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