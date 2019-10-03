Фотоновость: перед выступлением на большой сцене эстонская певица получила травму

В своем Instagram Story Лийс поделилась двумя случаями, один из которых произошел с ней накануне выступления.

Эта челка появилась не просто так

- написала Лемсалу первую публикацию. На следующем фото певица показала, как она "слегка" ударилась головой и меньше, чем за сутки до выступления у нее на голове образовалась шишка.

Лийс Лемсалу придумала, как спрятать шишку на лбу. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislemsalu

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislemsalu

Но на этом неудачи Лийс не закончились.

За день до съемок видео на песню «Kehakeel»

- продолжила Лемсалу рассказывать. Она опубликовала фото и подписала его: "Что на самом деле было под макияжем".

По фото видно, что во время съемок клипа глаз певицы был распухшим.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislemsalu

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @liislemsalu

Лемсалу решила закончить публикации Story видео на ее новую песню:

Потому что знаю, что сейчас все начнут увеличивать, чтобы рассмотреть глаз,

- пошутила она.