Фотоновость: перед выступлением на большой сцене эстонская певица получила травму

Лийс Лемсалу (26) поделилась фото в социальной сети, на котором видно, что перед выступлением на большой сцене певица получила травму головы.
В своем Instagram Story Лийс поделилась двумя случаями, один из которых произошел с ней накануне выступления.
Эта челка появилась не просто так
- написала Лемсалу первую публикацию. На следующем фото певица показала, как она "слегка" ударилась головой и меньше, чем за сутки до выступления у нее на голове образовалась шишка.
Но на этом неудачи Лийс не закончились.
За день до съемок видео на песню «Kehakeel»
- продолжила Лемсалу рассказывать. Она опубликовала фото и подписала его: "Что на самом деле было под макияжем".
По фото видно, что во время съемок клипа глаз певицы был распухшим.
Лемсалу решила закончить публикации Story видео на ее новую песню:
Потому что знаю, что сейчас все начнут увеличивать, чтобы рассмотреть глаз,
- пошутила она.