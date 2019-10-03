Зачем она это сделала?! Странное фото гламурной эстонской блондинки ставит в тупик

Эстонская путешественница, звезда социальных сетей и визажист Лиза Линд снова привлекла к себе внимание свежим снимком. На этот раз девушка сделала фотографию, сидя в наполненной ванной, но удивляет совсем другой факт.
Если присмотреться к фото внимательнее, становится понятно, что в наполненную ванную Лиза села, не снимая одежды. При этом, топ совсем не выглядит как купальник.
Поклонники не оставили фото без внимания. Меньше чем за день снимок собрал больше тысячи отметок «Нравится» и десятки комментариев, в каждом из которых подписчики восхищаются лучезарной улыбкой эстонской блондинки.
Отметим, что в прошлом месяце имя Лизы Линд частенько мелькало в заголовках эстонской прессы. После поездки в Израиль и сотрудничества с местным фотографом, Лиза просто засыпала Instagram крайне откровенными, но невообразимо красивыми снимками, один из которых оставляем ниже...