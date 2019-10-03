Зачем она это сделала?! Странное фото гламурной эстонской блондинки ставит в тупик

Если присмотреться к фото внимательнее, становится понятно, что в наполненную ванную Лиза села, не снимая одежды. При этом, топ совсем не выглядит как купальник.

Поклонники не оставили фото без внимания. Меньше чем за день снимок собрал больше тысячи отметок «Нравится» и десятки комментариев, в каждом из которых подписчики восхищаются лучезарной улыбкой эстонской блондинки.