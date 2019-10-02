Лера Кудрявцева впервые рассказала, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

Экс-возлюбленные вспомнили о своем романе.
Во время съемок передачи "Секрет на миллион", ведущей которой является Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев разоткровенничался, как никогда. Так, певец признался, что год назад у него родилась дочь Аня. Более того, Сергей даже показал фото малышки. Также в ходе интервью звезды вспомнили свой роман, который длился с 2008 года по 2012. Тогда за отношениями Леры и Сергея наблюдали миллионы поклонников, однако свадьбы фанаты так и не дождались.
Так, Лазарев признался, что Кудрявцева сделала «из мальчика мужчину»:
Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Вообще я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты "включала мамочку", я эту функцию сразу выключал. Любила все-таки поучать меня.
В свою очередь Лера наконец-то призналась, почему все-таки рассталась с Сергеем. По словам телеведущей, она хотела детей и замуж, а певец не решался на серьезный шаг.
Мы с тобой жили практически четыре года. Давай я тебе правду уже скажу. За четыре года ты не решился сделать какой-то шаг. Хотя мы с тобой говорили о детях и многом другом. Я поняла, что мне не 16, что я хочу детей, что я хочу выйти замуж еще,
- сказала Лера.