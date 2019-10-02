Лера Кудрявцева впервые рассказала, почему рассталась с Сергеем Лазаревым

Во время съемок передачи "Секрет на миллион", ведущей которой является Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев разоткровенничался, как никогда. Так, певец признался, что год назад у него родилась дочь Аня. Более того, Сергей даже показал фото малышки. Также в ходе интервью звезды вспомнили свой роман, который длился с 2008 года по 2012. Тогда за отношениями Леры и Сергея наблюдали миллионы поклонников, однако свадьбы фанаты так и не дождались.