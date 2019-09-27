Как и зачем? Эксцентричная Волочкова оказалась на «Битве экстрасенсов»

Сообщается, что бывшая прима Большого театра будет скрываться под маской "Мистера Х". Экстрасенсы должны будут раскрыть все тайны эксцентричной Анастасии Волочковой. Интересно, как балерина отреагирует, когда телемедиумы вытащат все скелеты из ее шкафов.

В первом выпуске программы поклонники увидят, как проходил кастинг в 20-й сезон "Битвы экстрасенсов". Участники со всего мира пройдут традиционные испытания "Ширма", "Багажник" и "Мистер Х".