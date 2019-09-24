Эротичные танцы: Потап и Настя провели время в ночном клубе

Звездные супруги Потап и Настя Каменских не скрывают своих эмоций. Пара часто демонстрирует чувства на публике, а недавно Потап и Настя весело провели время в ночном клубе, пишет Сегодня.
Так, на днях Настя Каменских и Потап посетили ночной клуб. Артисты весело провели время, а их страстные танцы были запечатлены и опубликованы в сети. На кадрах видно, что Настя зажигательно танцует в черном облегающем наряде, а рядом с ней Потап, который прикасается к груди своей звездной супруги. Пара станцевала под популярный трек Despacito.
Жаркие танцы Потапа и Насти Каменских, не жалея комплиментов, прокомментировали их поклонники: "Не сдержался муж от красавицы жены", "Очень впечатляет", "Берегите этот огонь между вами) Вы крутые!".