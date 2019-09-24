Эротичные танцы: Потап и Настя провели время в ночном клубе

Так, на днях Настя Каменских и Потап посетили ночной клуб. Артисты весело провели время, а их страстные танцы были запечатлены и опубликованы в сети. На кадрах видно, что Настя зажигательно танцует в черном облегающем наряде, а рядом с ней Потап, который прикасается к груди своей звездной супруги. Пара станцевала под популярный трек Despacito.