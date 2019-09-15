Вс, 15.09.2019
Смотрите, как грандиозно прошла ярмарка в Маарду: группа «Демо» завела толпу, салют разукрасил небо СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Гороскоп на 15 сентября: Раки будут наслаждаться бездельем, а Водолеям важно уделить время своей внешности

Гороскоп на 15 сентября: Раки будут наслаждаться бездельем, а Водолеям важно уделить время своей внешности

Роза под дождем. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Звезды советуют вам как следует отдохнуть — осмысленной деятельности от вас все равно ожидать нельзя, так что не тратьте время зря. Если друзья зовут вас в гости, не ищите предлог для того, чтоб отказаться. В итоге это окажется незабываемый (в хорошем смысле слова) вечер, пишет segodnya.ua.

Овен

Звезды рекомендуют прислушаться к сигналам своего организма, не отмахиваться от них, а заняться оздоровлением.

Телец

Старайтесь не давать в долг большие суммы денег, потому что вам их отдадут не скоро или же вообще не вернут.

Близнецы

Этот день хорошо посвятить благоустройству дома и участка – вы останетесь довольны проделанной работой.

Рак

Иногда можно себе позволить полениться и ничего не делать. Вы будете наслаждаться релаксом и полной свободой.

Лев

Наведите наконец-то порядок в доме и не откладывайте на потом. Раскладывая вещи по местам, вы найдете давнюю потерю.

Дева

В этот день не стоит нагружать себя тяжелой физической работой. Лучше напрягите мозги, разгадывая кроссворды.

Весы

Скандальный день, который может спровоцировать проблемы с соседями. Вы не сможете избежать выяснения отношений.

Скорпион

Вам лучше провести время на природе, к примеру, занимаясь работой на дачном участке или с удочкой в тихой заводи.

Стрелец

Поломанные вещи в доме не только занимают лишнее место, но еще и могут стать причиной травм. Избавьтесь от них.

Козерог

Даже если вы никого не ждете, желательно подготовиться к встрече гостей. Вы приятно проведете время в общении с друзьями.

Водолей

Уделите время уходу за своей внешностью, ведь от вашего имиджа напрямую зависит успех нового знакомства.

Рыбы

Постарайтесь провести время вне дома – так вы сможете избежать назревающего конфликта с родным человеком.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ