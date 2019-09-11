Ср, 11.09.2019
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  • Максим Галкин с обнаженным торсом устроил съемку в голливудском стиле

Максим Галкин с обнаженным торсом устроил съемку в голливудском стиле

Максим Галкин

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

43-летний Максим Галкин продолжает будоражить воображение своих поклонниц. Телеведущий устроил горячую съемку, обнажив торс, пишет Cosmo.

Максим позировал на пустынной улице рядом с ретро-моделью Ford Mustang. Для фотосессии он выбрал минималистичный наряд — джинсовые шорты с рваниной и белые кроссовки. Стильный образ Галкин дополнил бейсболкой.

Пафосное фото юморист сопроводил шуткой. «Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором?» — поиронизировал Максим в Instagram.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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