Максим Галкин с обнаженным торсом устроил съемку в голливудском стиле

Максим позировал на пустынной улице рядом с ретро-моделью Ford Mustang. Для фотосессии он выбрал минималистичный наряд — джинсовые шорты с рваниной и белые кроссовки. Стильный образ Галкин дополнил бейсболкой.

Пафосное фото юморист сопроводил шуткой. «Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором?» — поиронизировал Максим в Instagram.