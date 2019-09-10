Гороскоп на 10 сентября: Близнецы рискуют зайти в тупик, а Козерогам полезно заняться планами.

Ваш рабочий день будет складываться совсем не так, как вы привыкли. Постарайтесь выжать максимум пользы из того, что вам хочет подарить судьба.

Овен

Благоприятный день: ваши дела будут развиваться так, как вы задумали. Полезно делать профилактику дыхательной системы.

Телец

Этот период подходит для решения бюрократических вопросов, оформления документов и сделок, а также начала новых проектов.

Близнецы

Вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может завести в тупик. Полагайтесь на логические рассуждения и выводы.

Рак

Вы заслуженно завоюете себе авторитет благодаря тому, что восстановите справедливость в споре окружающих людей.

Лев

Коллеги плетут интригу за вашей спиной, так что стоит меньше им доверять и не давайте обвести себя вокруг пальца.

Дева

Будьте готовы к кардинальным переменам в сфере работы или бизнеса. Решение личных вопросов придется отложить.

Весы

В этот день вам предстоит противостояние с оппонентами. Отстаивая свою правоту, вы окажете услугу своим соратникам.

Скорпион

Если у вас возникнет проблема, то в ее разрешении может помочь влиятельный человек. Вы останетесь ему обязаны.

Стрелец

Будьте готовы к развитию конфликтной ситуации с коллегами. Постарайтесь на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал.

Козерог

В этот день хорошо заняться планированием своих дальнейших действий. Но не спешите приступать к реализации планов.

Водолей

В решении рабочих вопросов вам поможет ваш профессиональный опыт. В финансовой сфере наблюдается стабильность.

Рыбы