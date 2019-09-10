Гороскоп на 10 сентября: Близнецы рискуют зайти в тупик, а Козерогам полезно заняться планами.

Гороскоп напоминает сегодня о необходимости перерывов на чай, обед и прогулку. Все эти действия простимулируют работу мозга и помогут настроиться на нужный лад, пишет segodnya.ua.
Ваш рабочий день будет складываться совсем не так, как вы привыкли. Постарайтесь выжать максимум пользы из того, что вам хочет подарить судьба.
Овен
Благоприятный день: ваши дела будут развиваться так, как вы задумали. Полезно делать профилактику дыхательной системы.
Телец
Этот период подходит для решения бюрократических вопросов, оформления документов и сделок, а также начала новых проектов.
Близнецы
Вы рискуете выбрать ошибочный путь, который может завести в тупик. Полагайтесь на логические рассуждения и выводы.
Рак
Вы заслуженно завоюете себе авторитет благодаря тому, что восстановите справедливость в споре окружающих людей.
Лев
Коллеги плетут интригу за вашей спиной, так что стоит меньше им доверять и не давайте обвести себя вокруг пальца.
Дева
Будьте готовы к кардинальным переменам в сфере работы или бизнеса. Решение личных вопросов придется отложить.
Весы
В этот день вам предстоит противостояние с оппонентами. Отстаивая свою правоту, вы окажете услугу своим соратникам.
Скорпион
Если у вас возникнет проблема, то в ее разрешении может помочь влиятельный человек. Вы останетесь ему обязаны.
Стрелец
Будьте готовы к развитию конфликтной ситуации с коллегами. Постарайтесь на время уйти в тень, чтобы не провоцировать скандал.
Козерог
В этот день хорошо заняться планированием своих дальнейших действий. Но не спешите приступать к реализации планов.
Водолей
В решении рабочих вопросов вам поможет ваш профессиональный опыт. В финансовой сфере наблюдается стабильность.
Рыбы
Этот день полезно посвятить наведению порядка в делах и подведению итогов. Избегайте массового скопления людей.