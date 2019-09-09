Любовь Успенская попала в британскую прессу после рассказа о том, что она мастурбирует перед концертами

65-летняя певица сообщила, что регулярно мастурбирует между концертами, и посоветовала другим такой способ расслабиться, пишет Экспресс газета.
Британский таблоид Daily Star написал о некой «65-летней певице, которая призналась, что регулярно мастурбирует между выступлениями, чтобы расслабиться». Но речь не о Мадонне (которой, к слову, 60) или подобной иностранной звезде со скандальной славой, а о звезде российского шансона Любови Успенской.
По-видимому, признания нашей Любы шокировали британских журналистов и их читателей. Напомним, исполнительница хита «Очень красивая женщина» во время недавнего интервью заявила, что регулярно мастурбирует, чтобы расслабиться в перерывах между концертами. А концерты певица дает нередко — до восьми в месяц.
«Что такого в мастурбации?» — недоумевающе спросила Успенская и добавила, что совершенно необязательно стесняться этого занятия. Ведь что еще остается делать во время тура, когда совершенно необходимо снять стресс?
«Не отказывайте себе в этом», — посоветовала звезда шансона.
Напомним, Любовь Успенская выступает с 1979 года. Недавно она удивила публику, заявив, что планирует стать матерью и ищет донора для ЭКО. Однако настаивает на том, что потенциальный отец ее ребенка должен быть «красивым, умным, талантливым и здоровым».
Кроме того, Daily Star припомнил россиянке еще одно своеобразное высказывание. Успенская посоветовала молодым женщинам обходиться без бюстгальтера.
«Если у вас красивая грудь, не надевайте бюстгальтер. Самое главное — хорошие соски. Они должны быть розовыми и прямыми», — цитирует британское издание 65-летнюю российскую звезду.