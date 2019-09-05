«Никого не волнует»: теряющий голос Лепс перенес уже две операции

Григорий Лепс перенес две операции на связках и планирует еще несколько. Об этом 57-летний артист рассказал в интервью «Росконгрессу».

Ранее СМИ писали о том, что исполнитель хита Рюмка водки на столе» испытывает проблемы с голосом, даже после нескольких операций, недоволен тем, как он звучит.

«Голос еще не значит, что человек будет большим артистом. Есть люди, которые вообще не обладают никакими голосовыми данными, но они в тренде, их все знают. Вообще, образ эстрадного певца складывается из трех элементов: голосовой аппарат, внешние данные и репертуар. Голос — это диапазон и узнаваемость тембра. Чтобы человек, который слушает новое произведение, уже мог сказать, кто это поет», - заявил артист, признавшись, что возраст берет свое и ему все сложнее выступать перед публикой.

«Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те», - сетует на здоровье певец.

Известно, что менее чем за полгода Лепс сделал две операции на связках: в Париже, при этом ее проводили под общим наркозом и 8 июля - еще одну. Специалисты говорили певцу, что на восстановление после оперативного вмешательства потребуются год или два, однако тот проигнорировал требование врачей и вышел на сцену уже через несколько недель после операции.

За последние четыре месяца Лепс перенес уже две операции: первая была под общим наркозом в Париже. 8 июля пришлось делать еще одну. Причем, на восстановление отводится 1-2 года, а Лепс начал петь уже через несколько недель.

По словам Лепса, он с удовольствием отправился бы в Крым и восстановил здоровье и силы на отдыхе, однако «никого не волнует» его состояние здоровья.