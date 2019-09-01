Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 сентября

Творческая работа выйдет на первый план, поэтому в трудных ситуациях желательно принимать решения быстро и не бояться экспериментировать. Вполне возможно, что именно на этой неделе Скорпионам удастся встретить свою любовь или найти в себе силы в ней признаться. Тем из них, кто уже в отношениях, тоже повезет. Это время ярких эмоций, которые правят миром.

Стрелец

У Стрельцов всё будет хорошо в энергетическом плане, потому что небесные тела сейчас находятся в гармонии друг с другом. Тем не менее три сильных заговора на счастье и удачу могут ускорить приближение позитивных событий и развернуть всё таким образом, чтобы Стрельцы остались довольны. Ожидается, что неделя пройдет довольно быстро, поэтому нужно научиться наслаждаться приятными моментами, немного замирая и замедляя темп жизни.

На выходных полезно заняться уборкой и другими домашними делами. Они расслабят и помогут как следует отдохнуть душой. В будни не желательно закрываться внутри своей зоны комфорта. Необходимо впускать в свою жизнь новых людей, свежие эмоции. Это очень позитивное время, которое лучше посвятить самым важным делам.

Козерог

Всего эксперты выделяют семь основных причин , по которым удача может обходить нас стороной. В этот список стоит добавить сильнейший диссонанс между звездами и планетами, который может наблюдаться в период со 2 по 8 сентября. Вселенная сейчас не хочет, чтобы Козероги рисковали и подвергали себя опасности. Им стоит сфокусировать внимание на простых и понятных делах.

Несмотря на это лучше не настраивать себя на досрочное поражение в делах, финансах и любви. Нужно придерживаться плана и не пытаться прыгнуть выше головы. Большие амбиции могут погубить Козерогов и заставить их потерять все надежды на светлое будущее. Чтобы нейтрализовать некоторые опасности, придется быть предельно внимательными и не упускать мелких деталей, советует dailyhoro.ru.

Водолей

Водолеям стоит идти вперед, навстречу приключениям. Это будет очень яркая и продуктивная неделя. Дополнительный успех обеспечен тем, кто научится управлять своей энергией. Пять полезных советов подскажут, как формировать уверенность в себе и нейтрализовать негатив. Стать позитивнее поможет шопинг, своевременный отдых и новые эмоции.

Некоторые проблемы могут появиться у ленивых представителей этого знака. Времени на безделье и прокрастинацию нет, потому что события могут быть крайне динамичными. В любви отрицательно могут сказаться ссоры и конфликты, а на работе и в бизнесе крест на успехе грозит поставить эгоизм. Не стоит игнорировать просьбы коллег и партнеров о помощи.

Рыбы

И в любви, и в делах может наблюдаться необратимость событий. Вселенная таким образом переводит жизнь Рыб в новое русло. С первого взгляда это может показаться не совсем позитивным изменением, но это не значит, что в будущем все останется таким же беспросветным. Все происходящее неслучайно и приведет в обозримом будущем к новым приятным встречам, успеху на работе и в любви.