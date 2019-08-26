Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения

Анастасия Волочкова славится не только своим шпагатом, но и страстной любовью к русской бане. Своему увлечению балерина посвятила новый пост в Instagram.

На фото, которым поделилась Волочкова, она стоит в деревянной купели. Анастасия прикрывает тело банным веником, поэтому остается только догадываться, позирует ли эпатажная балерина в купальнике без бретелек или это фото в стиле ню.

В описании публикации артистка призналась, что очень соскучилась по ледяной купели и русской бане за время своего отдыха в Греции. Узнать, что по этому поводу думают поклонники Волочковой, сложно — Анастасия по-прежнему держит комментарии закрытыми. Однако меньше чем за сутки фотография набрала больше пяти тысяч лайков.