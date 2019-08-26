Пн, 26.08.2019
13 примет того, что вы уже слишком долго живете в Эстонии с российским паспортом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения

Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения

Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Балерина опубликовала снимок, ракурс которого не дает понять, надела ли она на себя хоть что-нибудь, пишет Пятый канал.

Анастасия Волочкова славится не только своим шпагатом, но и страстной любовью к русской бане. Своему увлечению балерина посвятила новый пост в Instagram.

На фото, которым поделилась Волочкова, она стоит в деревянной купели. Анастасия прикрывает тело банным веником, поэтому остается только догадываться, позирует ли эпатажная балерина в купальнике без бретелек или это фото в стиле ню.

В описании публикации артистка призналась, что очень соскучилась по ледяной купели и русской бане за время своего отдыха в Греции. Узнать, что по этому поводу думают поклонники Волочковой, сложно — Анастасия по-прежнему держит комментарии закрытыми. Однако меньше чем за сутки фотография набрала больше пяти тысяч лайков.

Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ