Швейцарские врачи спасают мать певицы Валерии

Певица отвезла мать в Швейцарию, где ей сделали плановую операцию — заменили коленные суставы, потому что женщина в последнее время не могла ходить. Сейчас Галина Николаевна чувствует себя хорошо.
С середины июля 81-летняя Галина Перфилова находится в швейцарской клинике, а на минувшей неделе перенесла сложную операцию. Все это время единственная дочь не отходила от ее постели, передает StarHit.
«Галине Николаевне заменили оба коленных сустава, — поделился со «СтарХитом» муж звезды Иосиф Пригожин. — Хирургическое вмешательство было неизбежно, так как она совсем перестала передвигаться. К счастью, процедура прошла вполне успешно, и сейчас теща потихоньку адаптируется».
Знаменитость отложила выступления, успела лишь на один день заскочить на фестиваль «Жара». А на юбилей Игоря Крутого в турецком Бодруме, где собрался весь цвет шоу-бизнеса, Валерия и Иосиф не попали. Сразу же улетели в Лозанну, где располагается больница.
«Теперь самое главное — реабилитация, которая, скорее всего, займет не один и не два месяца, но мы настроены оптимистично. Вот увидите, еще на Олимпиаду поедет», — шутит Пригожин.