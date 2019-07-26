«Толстуха!»: мини-платье жены Игоря Николаева в Юрмале вызвало жаркие споры

Юлия Проскурякова перебралась на лето в Юрмалу. Супруге Игоря Николаева идет на пользу мягкий прибалтийский климат. Она заметно посвежела и стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Исполнительница наслаждается обществом близких людей на Рижском взморье, много гуляет и не боится размещать снимки без фотошопа.

На одной из последних фотографий артистка предстала в эффектном платье-рубашке песочного цвета. Довершают образ черные босоножки на танкетке. Волосы Юлии красиво уложены. Проскурякова продемонстрировала стройные длинные ноги и мечтательный взгляд.

«Прекрасный юрмальский вечер», - лаконично подписала она снимок. Казалось бы, придраться к внешнему виду артистки невозможно. Но не тут-то было.

Под фотографией развернулась бурная дискуссия. В итоге поклонники разругались. Оппоненты так и не смогли прийти к общему знаменателю, похудела или, наоборот, поправилась молодая жена Николаева. По мнению одних пользователей, Юлия опять наела лишние килограммы. Другие со знанием дела уверяют, что артистка сильно похудела, а ее ноги похожи на «спички».

«Худышка», «Худеть худеть и худеть!!!! Толстуха», «Не надо быть худышкой, надо быть самой собой!», «А вообще, худеть вам и не надо, худышка не ваш конек! Просто надо держаться в одном весе...», «Мышка!», «Ножки-спички», «Никакая не худышка, и ножки не спички... Спичек не видели», «Какая худышка-то?», «Прическа и цвет волос старят», «Точно не худышка, а пышка», - пишут сетевые активисты.