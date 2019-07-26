«Толстуха!»: мини-платье жены Игоря Николаева в Юрмале вызвало жаркие споры

36-летняя супруга Игоря Николаева часто подвергается критике за лишние килограммы, странные наряды и внешний вид. Юлия Проскурякова никогда не гонется за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам.
Юлия Проскурякова перебралась на лето в Юрмалу. Супруге Игоря Николаева идет на пользу мягкий прибалтийский климат. Она заметно посвежела и стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Исполнительница наслаждается обществом близких людей на Рижском взморье, много гуляет и не боится размещать снимки без фотошопа.
На одной из последних фотографий артистка предстала в эффектном платье-рубашке песочного цвета. Довершают образ черные босоножки на танкетке. Волосы Юлии красиво уложены. Проскурякова продемонстрировала стройные длинные ноги и мечтательный взгляд.
«Прекрасный юрмальский вечер», - лаконично подписала она снимок. Казалось бы, придраться к внешнему виду артистки невозможно. Но не тут-то было.
Под фотографией развернулась бурная дискуссия. В итоге поклонники разругались. Оппоненты так и не смогли прийти к общему знаменателю, похудела или, наоборот, поправилась молодая жена Николаева. По мнению одних пользователей, Юлия опять наела лишние килограммы. Другие со знанием дела уверяют, что артистка сильно похудела, а ее ноги похожи на «спички».
«Худышка», «Худеть худеть и худеть!!!! Толстуха», «Не надо быть худышкой, надо быть самой собой!», «А вообще, худеть вам и не надо, худышка не ваш конек! Просто надо держаться в одном весе...», «Мышка!», «Ножки-спички», «Никакая не худышка, и ножки не спички... Спичек не видели», «Какая худышка-то?», «Прическа и цвет волос старят», «Точно не худышка, а пышка», - пишут сетевые активисты.
Юля на критику не реагирует. Зато откровенно ответила на вопрос, сидит ли она на диете: «Уже недели две вообще никакой диеты не придерживаюсь. До этого придерживалась питания сбалансированного с ограничением калорий. Тренировки в спортзале по 1,5 часа четыре раза в неделю! За две недели сбросила 4,5 кг. Но сейчас ничего не придерживаюсь и собой, если честно, не очень довольна...».