Чт, 25.07.2019
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  • Сергей Шнуров показал романтический ролик с молодой женой

Сергей Шнуров показал романтический ролик с молодой женой

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Сейчас Шнуров женат на Ольге и очень хочет, чтобы она родила ребенка

ФОТО: Instagram

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поделился  с поклонникамив в Instagram редкими кадрами со своей новой супругой 28-летней Ольгой Абрамовой. Пара отдыхает на солнечном курорте, наслаждаясь обществом друг друга, пишут Аргументы.

Сергей Шнуров выложил милое видео, на котором музыкант лежит на коленях молодой возлюбленной и обнимает её за ногу. Ольга гладит нежно супруга по голове. Романтичный ролик сделан на пляже, где влюблённая пара загорает на шезлонгах.

Поклонники восхитились такой идиллией и нежностью в супружеской паре. Кто-то даже сравнил Сергея Шнурова с мартовским котом, уж слишком счастливым и довольным он выглядит рядом с возлюбленной.

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