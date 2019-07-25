Сергей Шнуров показал романтический ролик с молодой женой

Сергей Шнуров выложил милое видео, на котором музыкант лежит на коленях молодой возлюбленной и обнимает её за ногу. Ольга гладит нежно супруга по голове. Романтичный ролик сделан на пляже, где влюблённая пара загорает на шезлонгах.

Поклонники восхитились такой идиллией и нежностью в супружеской паре. Кто-то даже сравнил Сергея Шнурова с мартовским котом, уж слишком счастливым и довольным он выглядит рядом с возлюбленной.