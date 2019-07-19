Стало известно о новой беременности Меган Маркл

Не прошло и двух месяцев, как Меган Маркл осчастливила принца Гарри рождением сына. Тем не менее от герцога и герцогини Сассекских ожидают нового подвига: эксперты уверены, что на подходе второй наследник.

Что думают по этому поводу 37-летняя герцогиня и ее 34-летний супруг, неизвестно. А специалист по вопросам королевский семьи Мелани Бромли убеждена, что совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри объявят о прибавлении в семействе.

Она напомнила, что осенью герцог и герцогиня Сассекские планируют отправиться в рабочую поездку по странам Африки. Эксперт уверена, что из путешествия Меган Маркл вернется с хорошими новостями, пишет "Вечерняя Москва".

Поддержала коллегу и королевский обозреватель Кети Николл, которая тоже ждет сообщения о беременности Меган Маркл. "Они действительно мечтают о большой семье. И абсолютно точно хотят братьев и сестер для Арчи", – заявила эксперт журналистам.

Ажиотаж по этому поводу уже возник в букмекерской среде. Любители ставок уверены, что Меган Маркл скоро забеременеет. Как заявил Daily Express представитель букмекерской конторы Алекс Апати, многие ставят на то, что герцогиня родит второго ребенка в 2020 году. По его словам, дыма без огня не бывает, передает Пятый канал.