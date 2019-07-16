Пять пар знаков Зодиака, которые обманывают друг друга

Опасность обмана может таиться в самых разных союзах, но в тех, которые перечислены ниже, скорее всего. Это не значит, что нужно бежать от своего избранника, если ваша пара оказалась в зоне звездного риска. Но учитывать особенности сочетания темпераментов все же стоит.

Овен и Телец

Два этих знака мгновенно притягиваются. Начало отношений подобно известной книге британской писательницы Э.-Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», где между главными героями не только вспыхивает страсть, но и устанавливается сильная эмоциональная связь. Однако Овен не готов посвятить свою жизнь только одному человеку, он любит внимание к своей персоне и эксперименты. Телец же, напротив, стремится оберегать семейный очаг и стабильные отношения со своим избранником. Отсюда недопонимание, как следствие — измены и обман. При этом изменять могут не только Овны. Телец тоже может пойти на измену — исключительно в качестве мести.

Близнецы и Весы

Оба эти знака — представители стихии Воздуха. Они легко сходятся и дополняют друг друга. Близнецы легкие на подъем, с потрясающим чувством юмора. Весы воспитанные, приятные в общении, но с одним недостатком: уж очень сильно они способны привязаться к партнеру. Устраивает ли такой вариант активных и порой ветреных Близнецов? Не всегда! Поэтому иногда Близнецы идут на измену. Зачем? Для новых эмоций и впечатлений. Причем представители этого знака обычно утверждают, что измена исключительно физическая, эмоционально они всегда вместе с любимым человеком.

Скорпион и Рыбы

Казалось бы, два этих знака идеально подходят друг другу. Вода — стихия, которая их объединяет, а связь на уровне химии завязывается между Скорпионом и Рыбами буквально с первого прикосновения. Однако спустя некоторое время что-то может пойти не так. Изменяют при этом оба. Почему? Утонченные Рыбы приходят в восторг от ярко выраженной сексуальности представителей противоположного пола. Скорпион по природе любит секс и новые острые ощущения.

Лев и Стрелец

Огонь — стихия, которая не только объединяет эти знаки, но и буквально добавляет огня в отношения. Лев по природе лидер, и от своего избранника по-королевски требует восторженного отношения к своей персоне. Он способен буквально запереть вторую половинку дома, полностью подчинить себе. Готов ли к этому активный и коммуникабельный Стрелец? Никогда! Он будет встречаться с друзьями, проводить время вне четырех стен, ускользать из-под контроля. Возможен и адюльтер. Экспрессивный Лев однажды может не выдержать и также пойти на измену.

Рак и Козерог

Представители этих знаков относятся к разным стихиям: Рак — Вода, Козерог — Земля. Казалось бы, противоположности притягиваются. Но иногда происходит наоборот. Рак любит романтику в отношениях, внимание и красивые ухаживания. Козерогу ближе земные и зримые проявления привязанности: например, финансовая составляющая. Он с большим удовольствием сделает идеальными условия для проживания, но не всегда придаст значения чувственным компонентам. В какой-то момент Рак может затосковать и начать искать знаки внимания на стороне.