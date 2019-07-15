«Амазонка!»: фото Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» без белья взбудоражило Сеть

Звезда «Уральских пельменей» опубликовала новый «горячий» снимок на страницах своего Instagram.
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала новый «горячий» снимок для подписчиков своего Instagram.
В кадре звезда позирует на пляже, обнажая ноги выше колена. При этом ее волосы сексуально растрепаны и имеют «влажный» эффект, а страстный взгляд знаменитости устремлен в кадр. Судя по всему, снимок является частью фотосессии, где Юлия Михалкова позирует в платье без нижнего белья.
В комментариях к фотографии актриса решила порассуждать о работе над собой.
«Работаю над собой всегда! Я «создаю» себя не на лето, не к отпуску, а навсегда. Краткосрочные цели, проекты, отношения, дружба - это не мое! Сегодня мы делаем все ради своего будущего! И от сегодняшнего образа жизни зависит наше здоровье завтра», - отметила она.
Пользователи Сети высоко оценили «дикое» фото артистки.