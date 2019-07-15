«Амазонка!»: фото Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» без белья взбудоражило Сеть

В кадре звезда позирует на пляже, обнажая ноги выше колена. При этом ее волосы сексуально растрепаны и имеют «влажный» эффект, а страстный взгляд знаменитости устремлен в кадр. Судя по всему, снимок является частью фотосессии, где Юлия Михалкова позирует в платье без нижнего белья.

«Работаю над собой всегда! Я «создаю» себя не на лето, не к отпуску, а навсегда. Краткосрочные цели, проекты, отношения, дружба - это не мое! Сегодня мы делаем все ради своего будущего! И от сегодняшнего образа жизни зависит наше здоровье завтра», - отметила она.